Condena edil falta de medicamentos para mujeres con cáncer

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La regidora Mayra Ojeda condenó la falta de medicamentos contra el cáncer en el Seguro Social que está provocando el fallecimiento de pacientes con ese mal.

Dejó en claro que el problema del desabasto se registra en todo el país, situación que ya no debe ser permitida por los ciudadanos.

Lo anterior es resultado de las medidas implementadas por el gobierno federal para reducir apoyos y recursos.

“Es un tema que hemos sido muy recurrentes en señalar, se han eliminado todo tipo de apoyos no solamente para la mujer, para los niños, también los subsidios a favor de la salud”, destacó.

“No sabemos porqué no hay medicamentos cuando evidentemente está el presupuesto y cuando ya en este gobierno federal nos han comentado que no hay corrupción, no sabemos dónde está ese recurso para que pueda llegar a esta gente que realmente lo necesita”, aseguró.

Ante ello, consideró necesario que el gobierno federal realice auditorías ya que se supone que los recursos están etiquetados.

Por Benigno Solís/La Razón