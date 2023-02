“Conmigo no te metas”: Ana María Alvarado pone alto a Shanik Berman

La conductora de televisión Ana María Alvarado tuvo problemas con la periodista de espectáculos Maxine Woodside, tras el supuesto del programa. Sin embargo, puso un alto a los ataques de su excompañera Shanik Berman con un contundente mensaje.

Durante el programa Sale el Sol, Ana María Alvarado hacía una dinámica con sus compañeros sobre decirle las verdades a alguien y ella decidió dirigirse a Shanik Berman, con quien colaboró en el programa de Maxine Woodside ‘Todo para la mujer’, para ponerle un alto.

“Sanik Berman, no sé qué traigas en contra de mí. Está bien que defiendas a Maxine, pero conmigo no te metas. Según tú, me querías mucho, pero todo lo que has estado diciendo, no se vale”, dijo.

¿Por qué Ana María Alvarado puso alto a Shanik?

Hace unos días, las presentadoras de televisión Shanik Berman y Ana María Alvarado se enfrentaron en el programa de Juan José Origel, para hablar del supuesto despido del programa de Maxine Woodside, ‘Todo para la mujer’.

Incluso, Shanik Berman cuestionó a Ana María Alvarado si demandaría a Maxine Woodside por el supuesto despido, después de que la ‘reina de radio’ le “había dado de comer”. Por ello, decidió ponerle un alto en el programa Sale el Sol.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR