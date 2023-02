“El viejo guango…” (¡Qué les pasa!)

Sabina Berman y Jesús Lemus “destapan” lo que todo mundo ignora en México y que, acaso, un porcentaje bajísimo de la población conoce.

Me refiero a que más allá del proceso judicial contra Genaro García Luna, cuyo repulsivo expediente espera sentencia por parte de un jurado radicado en una corte federal de Brooklyn (Ciudad de Nueva York), la hipocresía criminal del gobierno de los Estados Unidos rebasa cualquier nivel de maldad imaginada.

Son unos demonios disfrazados de gendarmes del mundo, “afanosos” por aplicar la ley y el orden mediante una comedia y/o farsa en la que pocos saben están involucrados con los cárteles de la droga.

Estos dos periodistas “revelan” que la DEA (Drug Enforcement Agency), pero principalmente la poderosa CIA (Central Intelligence Agency), con una mano “combaten” al narcotráfico y con la otra aceptan sobornos que ascienden hasta un 20 por ciento de las operaciones criminales realizadas en la frontera.

Sobornos que se infiere equivalen a grandes cantidades o muchos millones de dólares, sin importar, claro está, la repoblación de muchísimos adictos a las drogas.

De modo que las recientes protestas de la DEA contra el gobierno mexicano por lo del fentanilo, son puro teatro. Y lo de Genaro García Luna, igual. Y si no, susceptible a una gran manipulación de la justicia.

ALARGA SET FECHA DE INSCRIPCIONES DEFINITIVAS

Y en medio de tanta información negativa, una buena noticia es que la SET que encabeza Lucía Aimé Castillo Pastor amplió el período de inscripciones definitivas de preescolar, primaria y secundaria hasta el 23 de febrero.

Esto responde a la petición que al respecto plantearon directivos de las escuelas de la entidad a fin de alargar la fecha que finalizaría el pasado 15 de febrero.

Con esta ampliación de la fecha límite se busca brindar a los directivos y padres de familia para que realicen los trámites en orden, garantizando la educación de las niñas y niños de los 43 municipios de Tamaulipas

EL FALSO PERIODISMO Y LA REACCIÓN PRESIDENCIAL

Otro presunto periodista también de apellido Berman, se da gusto atacando al presidente López Obrador llamándole “El viejo guango” (¡qué brutos son!), criticando al tabasqueño en su, según este sujeto, equivocado rumbo por el que lleva al desarrollo de la nación.

Y aunque aparentemente este tipo de barbajanes maiceados por la adinerada oposición no son los que han dado lugar a las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que ordena que los tres niveles de gobierno no gasten más del 0.1% de sus presupuestos en comunicación y publicidad (es decir, nada), sí les puedo asegurar que forman parte de esa reacción presidencial apoyada por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados a efecto de que esa ley entre en vigor en todo el país.

E independiente de que esta ley sufra impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que un “periodista” pase de la crítica a las injurias revela el tono destructivo de una responsabilidad que en principio debe de ser ante todo respetuosa, así contenga una serie de acusaciones graves.

“El viejo guango” que de pronto provoca más hilaridad que enfado, no es otra cosa más que un “periodismo” pandilleril donde se nota que se cuecen odios y estilos ominosos de individuos que en el pasado cobraron

no miles sino muchos millones de pesos en comunicación social, y a los que la 4T de la noche a la mañana los dejó en ceros.

GATTÁS Y LA VOLUNTAD POLÍTICA PARA HACER LO CORRECTO

En temas realmente constructivos, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, pidió a la Comapa “redoblar esfuerzos y tapar las fugas”, pues a consecuencia de estas se desperdician importantes cantidades de agua que podrían llegar hasta el 20 por ciento de la que se suministra en la red.

La petición de Gattás pone en claro que no sólo porque los funcionarios de la Comapa pertenezcan al mismo equipo municipal, se tengan que disimular o pasar por alto algunas deficiencias o fallas de las dependencias de ese gobierno.

Asimismo es evidente que la voluntad política del presidente municipal de Victoria para hacer lo correcto, es el invariable trazo de su proyecto y de su original posición de servidor público.

¡Feliz fin de semana!

POR MA. TERESA MEDINA MARROQUÍN

