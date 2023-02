Genaro y Francisco Javier

No por venganza sino por elemental justicia, las tareas de averiguación contra funcionarios o regímenes sospechosos de inmoralidades graves, exigen trabajo en varios frentes y a varios niveles. En paralelo, pues.

Y más se requiere en este país donde el ministerio público se mueve a paso de tortuga y la chamba de los jueces suele estar seriamente afectada (disminuida, acotada, boicoteada) por eso que llaman mercado de la impunidad.

De ello deriva ese otro “Plan B” que trae entre manos el gobierno federal ante el caso GARCÍA LUNA. Sin importar lo que decida la corte de Nueva York, la fiscalía mexicana engorda ya un expediente con diversos cargos contra el supersecretario de Seguridad.

¿Fugitivo aquí y allá?… Un buen ejemplo es el exgobernador priísta de Quintana Roo MARIO VILLANUEVA MADRID, corruptazo y narco, en problemas con la ley al norte y sur del río Bravo.

Lo empezó a perseguir (1999) la administración de ZEDILLO, lo capturó el gobierno de FOX (2001), fue extraditado por el régimen de CALDERÓN (2010), purgó condena siete años en Estados Unidos para luego regresar a nuestro país bajo la gestión de PEÑA (2017) y resultar de nuevo encarcelado por los cargos pendientes que tenía en México, para ser finalmente indultado por LÓPEZ OBRADOR (2019) en atención a sus problemas de salud. Todo un viacrucis.

Aplica al caso del ingeniero GENARO GARCÍA LUNA. Sin importar lo que ocurra en Nueva York, la autoridad mexicana debe actuar con la rapidez necesaria para encaminar el juicio de extradición y (en calidad de mientras) continúe bajo custodia preventiva en la prisión federal conocida por sus siglas MDC (Metropolitan Detention Center) en la comunidad de South Slope, Brooklyn.

Igual podríamos decir del prófugo que lleva por nombre FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA quien desde su cuenta de Twitter se burla cotidianamente de la fiscalía nacional donde todavía manda el padrino GERTZ MANERO.

Y efectivamente, en paralelo, el gobierno tamaulipeco está obligado a trabajar en las órdenes de arresto relativas a los cargos por corrupción que le resulten a partir de la auditoría realizada a su régimen.



POR DOBLE VÍA

A regañadientes, la fiscalía estatal de IRVING BARRIOS MOJICA ha debido confirmar que existen denuncias contra su exjefe CABEZA DE VACA por una colección de delitos que incluyen cohecho, desvío y uso indebido del servicio público, así como de atribuciones y facultades.

De paso se informa que hay ya 24 denuncias presentadas por la directora Jurídica del Estado, TANIA CONTRERAS LÓPEZ contra funcionarios de la anterior administración a varios niveles, incluyendo secretarios, subsecretarios y directores. Entre otros cargos, desvío de recursos.

Es decir, mire usted, si el señor GERTZ MANERO (hoy yonqueado por graves problemas de salud) y sus cansinos colaboradores quieren avanzar a vuelta de rueda o de plano se hacen los desentendidos en cuanto a la orden de captura, corresponde entonces al gobierno de Tamaulipas ponerse las pilas.

Cuestión de asomarse al cochinero encontrado en dependencias como la Secretaría de Salud, donde la opacidad no les alcanza para disimular el manoteo colosal que hicieron con 62 contratos de servicios relativos a la pandemia del COVID-19. (Más información: https://tinyl.io/7thw).

Otro detallito que hermana a MARIO VILLANUEVA MADRID con FRANCISCO JAVIER es que tampoco se presentó a entregar el mando a su sucesor. Por rencor, desprecio, temor o todo junto, el caso es que huyó antes.

Entre el fin de aquel régimen en Quintana Roo (4 de abril de 1999) y su captura (25 de mayo de 2001), el chueco VILLANUEVA anduvo 26 meses a salto de mata.

Caso similar, el veracruzano JAVIER DUARTE DE OCHOA, ya tratado varias veces en este espacio. Tampoco quiso entregar el mando, se ausentó de la transmisión de poderes, dejó un reverendo marranero y huyó.

Siguiendo con las cuentas, entre la repentina salida del gordo DUARTE (12 de octubre de 2016) y su posterior captura (15 de abril de 2017) pasaron seis meses, días menos, días más.

Aplicando el mismo esquema, hoy podemos observar que su equivalente tamaulipeco (reynosense, texano, texmex) CABEZA DE VACA, por igual ausente durante el cambio de mandos, investigado por corruptelas diversas, lleva cuatro meses y medio de haber concluido su labor y es prófugo de la ley.

La justicia tarda pero llega, dicen.

No mucho, por cierto.



POR CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

