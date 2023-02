Y se acabó

Faltan unas horas para que Tamaulipas históricamente viva unas elecciones extraordinarias.

Esto se da, por primera vez, después de que el titular de la Senaduría, Américo Villarreal, pidiera licencia para ir por la gubernatura del estado (la cual ganó) y subió su suplente, Faustino López, quien sufriera en un accidente mortal en Zacatecas el pasado 8 de octubre del 2022. Estarán en posibilidades de salir a votar un promedio de 2 millones 700 mil personas, pero será una respuesta baja, se estima un promedio del 25 por ciento.

Serán este domingo 19 de Febrero, así es que después de ir por la barbacha, no se le vaya olvidar ir a votar.

Arrancaron el 28 de diciembre y terminaron el pasado 15 de Febrero, donde se registraron tres candidatos: Imelda Sanmiguel por el PAN, PRD y PRI, aunque los amarillos y tricolor no le sirvieron de nada, mas que de membrete y los panuchos no se entusiasmaron, utilizaron esta campaña para cobrarse “a lo chino” los errores de la pasada administración estatal.

También se apuntó Manuel Muñoz Cano, quien es una vergüenza que en sus spots se re- fiera a que ya no regresen los “malos” cuando él perteneció a ese grupo … ¡Que no se haga guaje! Y finalmente, José Ramón Gómez, el JR, quien representa la 4T y trae todo el respaldo.

Digo, no habrá sorpresas ni milagritos, este domingo, el JR es el favorito, y es quien ganará la Senaduria. Fue una campaña de “hueva” donde pareciera que estaba acordado que le dejaran el camino libre y limpiecito al JR para que sea el próximo senador de Tamaulipas.

El ganador estará un promedio de un año y seis meses en la silla, pero después tendrá la posibilidad de reelegirse en el 2024 junto a la revocación de la presidencia de la República.

No habrá sorpresas en los resultados… Eso se los aseguro . Pero será un día negro para el PAN en Tamaulipas y los culpables serán … ¡Ya saben quienes!

Recuerde : No se vale Chillar !

POR MARIO ALBERTO PRIETO