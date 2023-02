Recolectora se gradúa en Derecho y celebra en un camión de basura

El pasado 9 de febrero Lindiane Godoi mostró orgullosa su título como abogada. A sus 38 años lució empoderada. Su felicidad se extendió a sus ex compañeros de la empresa Companhia de Desenvolvimento de Caxias (Codeca), donde pasó más de diez años como recolectora de basura y se tomó varias fotos con su diploma en el camión en que recorría calles de Brasil.

Lindiane Godoi sabe que no hay obstáculos pequeños, pero en la vida hay que tomar decisiones y crecer personal y profesionalmente.

A los 28 años ingresó a la Codeca, donde por 24 meses trabajó como deshierbadora, hasta que en el 2014 pasó a formar parte del equipo de recolección de residuos orgánicos y después del de selectivos.

Lindiane Godoi contó a medios locales que le agrada la lectura y en una de tantas jornadas llegó a sus manos “una recopilación de leyes organizada por especialistas”. La edición es considerada como de “alta relevancia e incidencia en las licitaciones públicas y en el examen de la Orden de los Abogados de Brasil”

Encontré mucho material, mis favoritos eran los libros. Un amigo que se estaba graduando me sugirió que tomara el Enem”, que es el Examen Nacional de Enseñanza Media. “Pensé que era tarde, tenía 32 años”, declaró al medio brasileño G1 Globo. “Encontré un Vademécum (libro de leyes) en la basura, así que tenía la respuesta”, pensó.

El primer paso que dio Lindiane Godoi fue el de completar sus estudios regulares, y en el 2016, concluyó lo que en México ubicamos como nivel bachillerato.

Madre de Leonardo Samuel Catarina y de Laura Zanardi, de 17 y 7 años, respectivamente, no podía darse el lujo de verse débil ante ellos.

Ya en el Pregrado, Lindiane Godoi se las tuvo que ingeniar para criar hijos, estudiar y trabajar.

Era muy difícil educarlos y acompañarlos. A menudo estudiaba tarde”, expuso.

Pero “llegó la pandemia” y estuvo muy expuesta. “Cogí covid, era inevitable, necesitaba estar aislado en la habitación”.

Godoi relató que en esos momentos “tenía mucho miedo a no superar el contagio”. Confesó que la “golpeó la desesperación, hijos míos, no podía dejarlos, pero trato de aceptar los obstáculos que se presentan con amor, creo que nos hacen más fuertes”.

Lindiane Godoi ya no labora para la Codeca, ahora es parte de la Secretaría Municipal de Salud de Caxias do Sul, donde labora como agente de enfermedades endémicas.

Sin embargo, no puede dejar de agradecer a la Codeca por su apoyo, así como el de sus ex compañeros, por ello, no dudó en festejar su título en camión de basura.

Sobre la abogacía, Godoi dijo que su “sueño al elegir derecho es ayudar a la gente”, confirmó que sigue en concursos sobre Defensoría del Pueblo.

Que mi historia de alguna manera inspire a personas como yo. Esta victoria no es solo mía, nos pertenece a todos. Tengo ganas de representar a los basureros, a las mujeres, a las madres”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR