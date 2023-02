Video. Golazo del futbol de amputados es nominado al Premio Puskas

Por primera vez desde que se entrega el premio Puskas a mejor anotación de la temporada, un gol proveniente de la liga de futbol de amputados participará por este galardón.

Se trata del golazo realizado por el polaco Marcin Oleksy, quien en noviembre del 2022 saltó para impactar la pelota a través de una chilena que terminó incrustada en la red del arquero rival.

Gracias a este gran tanto, Marcin competirá por el premio con dos grandes futbolistas: el brasileño Richarlison y el francés Dimitri Payet.

We have our finalists for #TheBest FIFA Puskás Award! ????

???????? @richarlison97

???????? Marcin Oleksy

???????? @dimpayet17

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023