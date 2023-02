Karla Panini se defiende tras ser acusada de gordofóbica

CIUDAD DE MÉXICO.- Karla Panini se defendió de las críticas que la tacharon de gordofóbica después de que estuvo en un podcast con Adrián Marcelo, quien despotricó contra las persona con sobrepeso.

Ambos estuvieron en la más reciente emisión del podcast ‘Malinfluencers’, donde el conductor de televisión dio su opinión sobre la aparición de personas con obesidad en portadas de revista.

Adrián Marcelo dijo algunos comentarios discriminatorios y Karla Panini le siguió el juego riéndose, por lo que su actitud fue criticada al no detener al conductor de sus dichos.

Debido a que las críticas se volcaron contra la cmediante, esta decidió aclarar la situación, ya que de gordofóbica no la bajaron. Ahí mencionó que ella no fue responsable de lo dicho por Marcelo.

“Yo ni dije nada, el que lo comentó fue Adrián Marcelo y creo que todos conocemos el humor de Adrián Marcelo… No podemos tener la piel tan sensible en ningún tema porque la vida es dura en todos los sentidos”.

Aseguró que las personas no pueden detenerse a pensar cuántos los critican, tal y como ella lo ha hecho desde que iniciaron los comentarios negativos tras sus matrimonio con Américo Garza.

“No podemos estar viviendo a cuestas de lo que piensan los demás de nosotros. Imagínenese yo dónde estuviera si es mi pan de todos los días que me estén criticando”.

Pidió disculpas en nombre el podcast en el que apareció en caso de que alguien se haya sentido ofendido, pero recalcó que no sintieron alguna ofensa hacia alguien en particular y que no puede controlar la opinión de los demás.

Con información de Heraldo de México.