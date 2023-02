Rescatista adopta al gatito que salvó de entre los escombros en Turquía

Un gatito que se encontraba atrapado bajo los escombros de una casa que se derribó tras el terremoto de Turquía, fue salvado por un rescatista turco.

El pequeño michi, desde que fue rescatado, ya no quiso despegarse de ‘Ali Cakas’, nombre del brigadista, incluso lo seguía a cualquier lado que se moviera.

A través de la red social de Twitter, circulan diversos videos del gatito, en los cuales se logra apreciar que afortunadamente no presenta lesiones.

I posted yesterday about a cat saved from the rubble in Turkey who refused to leave his rescuer's side.

The rescuer's name is Ali Cakas and he adopted the cat, naming him Enkaz – "rubble" in Turkish.

May they have a happy life together!

????- jcacs_1/ Instagram pic.twitter.com/ztgbZbAHyT

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 17, 2023