Invitan Rotarios Madero a su torneo anual de golf

El Club Rotario de Ciudad Madero se encuentra listo para el XXV Torneo de la Amistad, Dr. Marco Antonio González Morales, mismo que se llevará a cabo este 24 de febrero en el campo de golf de Lagunas de Miralta.

Los Rotarios de Ciudad Madero dieron a conocer que este torneo se realizará con el Sistema de juego a Go Go 18 hoyos, premiándose con un Virtus Comfortline al primer Hola in One en el hoyo 8.

Los interesados en disfrutar de este torneo y apoyar a diversas causas podrán hacerlo en equipos de 4 jugadores de 60 Handicap, mínimo 1 jugador de un dígito inscribiéndose en el Club de Golf Lagunas de Miralta o bien a los teléfonos 833 218 0015 o bien al 833 301 25 01.

Durante este evento que tendrá como sede Lagunas de Miralta los participantes podrán ser parte de la rifa de artículos de golf, además de recibir un delicioso desayuno en el campo.

Será la comida de premiación en donde se reconocerá a los tres primeros lugares con trofeos además de patallas para los primeros OH, YES en los hoyos 11 y 13 además de un premio en efectivo al segundo y tercer lugar así como un premio de 30 mil pesos al primer Hole in One en el hoyo 5 o rifados.

Por Patricia Martínez