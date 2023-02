La sequía ya se refleja en todas las regiones del Estado

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La falta de lluvias para este 2023 ya está causando alerta entre productores agrícolas tamaulipecos, pues el agua en las presas se acaba rápidamente y esto las causa incertidumbre para con sus próximos ciclos de siembra.

La sequía se refleja ya en todas las regiones de la Entidad, pero donde repercutirá más será en los distritos 025 y 026 al ser de los más grandes en hectáreas dedicados a la siembra de diferentes productos.

De acuerdo a Rubén Rodríguez López, productor de granos y ex dirigente cenecista en la parte norte de Tamaulipas, explicó que este fenómeno de sequía no se había registrado desde hace muchos años y su repercusión será principalmente en la generación de alimentos. “Se han dado publicaciones en medios nacionales donde hablan de una fuerte sequía en el norte del país, que no se ha visto en muchos años”, dijo el ex líder campesino.

Explicó también que todas las presas de la región fronteriza están muy por debajo del 50 por ciento, incluyendo la presa Internacional Falcón.

Explicó también que se analiza una posibilidad de efectuar cortes de agua en las redes domésticas, tal y como se hace en diferentes ciudades de estados vecinos y del mismo Tamaulipas, como es el caso de Victoria. “Me refiero a que les surten un día y dos están sin agua, tenemos que aprender de las vivencias que están teniendo nuestros vecinos”, señalo.

Por último mencionó que aunque todavía no se siente tanto el estiaje, por ser invierno, pero en cuanto llegue primavera y después verano, ahí es donde se incrementa la evaporación de agua y el consumo. “Pues en época de invierno el consumo de agua es más bajo, sin embargo, la problemática se podría llegar a presentar durante los meses más calurosos”, indico.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón