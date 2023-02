Invierten Poco en Digitalización

Las empresas que buscan digitalizar sus procesos de venta a través de los medios digitales deben invertir al menos 15 mil pesos de entrada, sin embargo, en la relación costo-beneficio las ganancias les pueden redituar mucho más, por lo que cada vez más empresas buscan subirse a estas plataformas, en la zona sur apenas un 20% ha brincado a la era digital.

La digitalización de las empresas contempla migrar desde las operaciones, trámites y procesos internos de la empresa, hasta las ventas y la promoción en redes sociales, y su realización además de ampliar el mercado agiliza los procesos y permite tener ahorros, desde el transporte de productos hasta el administrativo, señaló Jorge Reyes, director general de Improving México.

En la actualización de los pequeños y medianos negocios es necesario contemplar los procesos virtuales de venta que les permitan llegar a más clientes y hacer la transformación podría requerir una inversión inicial de 15 mil pesos, cifra que por las ventas que podría generar, “no es caro, señaló el consultor.

“Por lo regular una tienda en línea tiene plataformas como Shopify que brindan ‘esqueletos’ de una tienda en línea para comercializar productos. Hay proyectos que están entre 15 mil a 30 mil pesos, existen otras plataformas gratuitas como Facebook, que lo puedes ligar con una campaña de Ads y te lleve a un pago digital”.

De acuerdo con Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) aunque las tienditas y micronegocios están interesados en la digitalización de sus negocios, como incorporar pagos digitales, sólo 31% acepta pagos con tarjeta.

“es muy bajo el número de tienditas o pequeños negocios en los que puedes pagar con tarjeta o transferencias bancaria. No son procesos con los que están familiarizados los dueños, pero al implementarlos se tienen más recursos para crecer”, señaló.

El Presidente de Jóvenes Empresarios de la Canaco Tampico dijo que además de ampliar el campo para lograr ventas, se pueden generar mucho más ahorro en la administración de los negociosos, pues hay giros que permiten operar sólo de forma virtual.

“Si lo comparamos con un punto de venta físico, nos ahorramos algunas cosas como la renta o la luz, aunque eso se ve traslado en pago de dominios y hospedajes de algún desarrollador de la tienda o de la promoción, pero no se compara y son en menor proporción contra un punto de venta”, aseguró.

El mercado digital en el país sigue creciendo y al cierre de 2022, el comercio electrónico minorista en México creció un 23% y alcanzó un valor de mercado de 528 mil millones de pesos, reveló un estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

El valor de mercado de las ventas minoristas en México por canales en línea casi triplicó el monto que sumó durante el 2019, antes de la pandemia de Covid-19, cuando se obtuvieron 184 mil millones de pesos.

Además, el “Estudio de Venta Online 2023” señala que durante 2022 más de 63 millones de mexicanos adquirieron productos o servicios en internet, lo que significa que nueve de cada 10 internautas mayores de 18 años compraron en línea y esto es de casi el doble que en 2018, cuando solo había 37 millones de compradores digitales en México.

Sin embargo, en la zona sur apenas un 20% de los pequeños comercios han migrado a las ventas en línea, por lo que él área de oportunidad aún es amplia, aseguró el también Consultor en asuntos comerciales.

“Apenas entre un 15% y un 20% de los comercios ya están sumados a la digitalización, pero sí existe un gran interés en cuestionar cómo es que funciona el tema de la tienda en línea, sí hemos visto que la gente quiere migrar hacia la parte digital porque es más barato que un punto de venta y empieza a crecer el interés”.

En contraste con el interés salta el número de comercios que no se han adaptado a los nuevos comportamientos de los clientes y siguen trabajando sólo en los medios tradicionales y con los mismos canales de venta, pues cerca del 80% de las tienditas, solo atienden en sus puntos de venta.

“Esta cifra suena muy drástica, porque recordemos que básicamente el 90% de las empresas a nivel país son MIPYMES, y a veces no tienen el presupuesto para atender rápido el tema digital, por el desconocimiento y la falta de proveeduría en temas digitales y la falta de infraestructura, porque al final, como lo hemos comentado, no sólo es el tema digital sino el tema logístico y de atención al cliente”.

Los incentivos para que los clientes realicen compras digitales fueron recibir productos a domicilio (58%), ahorro de tiempo en traslado a tiendas (49%), realizar compras desde cualquier lugar (42%), disponibilidad de productos que no están en tiendas físicas (41%) y la posibilidad de encontrarse más promociones y descuentos (36%) según el informe de AMVO.

El consultor dijo que siempre es recomendable trabajar de la mano de un profesiones, “pareciera ser sencillo, lo es porque es intuitivo, pero te topas con que hay que meter códigos o cómo conectar la tiene línea con los inventarios, eso es un trabajo en conjunto con algún experto en el área, no por el hecho que si ya estoy en redes sociales o estoy tienda en línea, automáticamente mi negocio va a crecer muy aceleradamente, si puede pasar pero la mejor manera es experimentar en plataformas y contenidos”, puntualizó.

Omar Reyes

Expreso-La Razón