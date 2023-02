Roban claves e información con oferta de créditos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Continúan los casos de extorsión a personas que para acceder a un crédito sin requisitos bajan una aplicación de internet a quienes les roban datos personales y los de sus contactos.

Una vez que se dan cuenta que la deuda se triplicaron les exigen pagar o extorsionan usando todas las redes sociales de la víctima, de familiares y amigos.

Eduardo Salman Orozco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Victoria, reconoció que se han presentado casos, donde ofrecen por internet créditos fáciles de 2 mil o 3 mil pesos, les piden bajar una aplicación con la cual les roban toda su información y hacen uso de ella en redes sociales.

En algunas partes autoridades ya han desmantelado bandas que a través de call centers cometen ese delito.

Son parecidos a los llamados “goteros” prestan poco pero al cobrar elevan demasiado el adeudo, al grado tal que el afectado no puede pagar, y entonces se convierte en víctima de extorsión, porque hacen uso indebido de redes sociales como; Facebook, WhatsApp y otros, por lo que alerto a la ciudadanía en general y en este caso a comerciantes a no caer en engaños con anuncios de créditos en internet que no son mas que un gancho para extorsiones.

El caso de créditos, es que empiezan con prestamos pequeños de 2 mil a 3 mil pesos les dan el dinero de forma muy rápida y sencilla llenando un formulario en internet en una aplicación y a la hora de bajar la aplicación autorizan al uso de datos personales sin darse cuenta, el problema es que posteriormente cuando empiezas a pagar o cuando ya pagaste aparece una cuenta muy grande y empiezan a extorsionar.

Es ahí donde empieza la extorsión que si no pagas tanto les cobran a todos los contactos, se apoderan de todas tus redes sociales que tengas abierta, muchas de esas empresas que hacen ese tipo de operaciones a través de los call center, por lo que se debe tener mucho cuidado en ese sentido, autoridades de la fiscalía ya investigan y se espera pronto tener identificados a los responsables.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON