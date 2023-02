Suspenden las clases en Victoria por corte de agua

VICTORIA, TAM.- Por lo menos 227 escuelas de educación básica de ciudad Victoria suspenden actividades escolares este jueves, ante la suspensión de suministro de agua de 00:07 horas a 19:00 horas anunciado por el Ayuntamiento.

La Secretaria de Educación en Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, dijo en entrevista que las escuelas que en la capital tamaulipeca hay escuelas que no cuentan con sistema de tinaco o cisterna, por lo que decidieron suspender las clases.

Recordó que hay una mesa que analiza el tema del agua y ante condiciones como las establecidas para este jueves en Victoria, en donde el corte está programado de 7 a 7, hicieron la valoración.

“Principalmente en las escuelas que no tiene un almacenaje adecuado, que no tienen instalados tinacos o cisternas, en Victoria de 227 planteles de básica, por lo menos 22 no tienen como almacenar agua”, dijo.

A través de un oficio girado a los planteles educativos por la subsecretaría de educación básica se acordó la suspensión generalizada en los planteles de inicial, preescolar, primaria, secundaria y centros de atención especial.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA