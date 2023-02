HBO confirma que habrá serie precuela de ‘Eso’ (It)

La novela de Stephen King ‘It’ dio el salto a la gran pantalla en 2017 de la mano de Andy Muschietti, cinta que posteriormente dio pie a una secuela en 2019. La historia no quedará ahí, ya que HBO ha dado luz verde a una serie precuela.

Welcome to Derry es el título del spin-off, desarrollado por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs. Andy Muschietti dirigirá varios capítulos, entre ellos el primero.

Ambientada en el mundo del universo It de Stephen King, Welcome to Derry se basa en la novela It de King y amplía la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en los largometrajes It y It. Capítulo 2″, reza una breve descripción del proyecto.

Cuando éramos adolescentes, nos turnábamos para leer capítulos de It de Stephen King hasta que el grueso libro de bolsillo se caía a pedazos. It es una historia épica de mucho contenido, mucho más allá de lo que podríamos abarcar en nuestras películas de It. Estamos ansiosos por profundizar en la novela de Steve, en todo su corazón, humor, humanidad y horror”, han declarado los Muschietti.

Fuchs escribirá el primer episodio de la serie a partir de una historia ideada con los Muschietti. Fuchs también ejercerá como creador junto a Brad Caleb Kane, y ambos serán productores ejecutivos junto a Andy y Barbara Muschietti. Por el momento se desconoce el reparto, aunque cabe esperar que Bill Skarsgard retome su rol del payaso Pennywise.

Estoy emocionado por que la historia de Derry, la ciudad más embrujada de Maine, continúe, y me alegra que Andy Muschietti vaya a supervisar las festividades aterradoras, junto con un grupo de expertos que incluye a su talentosa hermana, Barbara”, ha afirmado King.

HBO no ha fijado una fecha de estreno para la serie.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR