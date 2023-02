AMLO minimiza asistencia a marcha en defensa del INE

MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, minimizó la asistencia de la manifestación del domingo 26 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México, quienes reclamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que rechace el Plan B de Reforma Electoral.

El presidente reconoció la marcha de ayer en defensa del INE; aunque señaló que fue hecha "por facciones del bloque conservador". "Quieren enfrentarnos porque no quieren la Transformación del país, quieren seguir robando", señaló. Más, en: https://t.co/mhybz6KCHi pic.twitter.com/fYuGtYFnUT — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 27, 2023

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador instó a los organizadores de dicha manifestación que llenen el Zócalo más veces, ya que el movimiento de la Cuarta Transformación lo llenó como “60 veces”, en donde incluso desbordaron el lugar.

“Sobre la asistencia cada quien tiene su definición, es como lo definió la CDMX , como 80 mil máximo 100 mil aquí, y en otros estados obre todo donde gobierna el PAN donde hubieran concentraciones, pero todavía muy pequeñas para que lo representa el potencial conservador en México, porque simpatizantes del conservadurismo en Méxco deben ser como 25 millones de ciudadanos que los tenemos que respetar,. porque ese es su pensamiento”, manifestó.

“Tienen que mover más gente, incrementar su capacidad de movilización porque tienen potencial, que no dejen de participar, de movilizarse, aunque esto exige de muchas fatigas, llenan el Zócalo, bueno sí, pero para nosotros para poder llevar el cambio lo llenamos 60 veces, y no solo lo llenamos, lo desbordamos, son las manifestaciones que han habido en la historia del país”, dijo.

“Nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo,. por eso les diría yo ‘ánimo, ahí la llevan y adelante’, qué bueno que se definan y esto muy saludable para la vida pública del país, porque no hay justos medios, indefiniciones, son tiempos de transformación y cambio”, expuso.

Miles de mexicanos abarrotaron este 26 de febrero el Zócalo capitalino para reclamar que la Suprema Corte rechace la reforma electoral del presidente López Obrador, en la que ven una amenaza para la autonomía y confiabilidad de las presidenciales de 2024.

De acuerdo con los organizadores de la concentración masiva, no solo se llenó el Zócalo capitalino, sino las calles adyacentes, con al menos medio millón de personas que exigieron echar atrás el llamado polémico “plan B” que reducirá los recursos humanos y económicos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Según cálculos del Gobierno de la Ciudad de México, la manifestación tuvo una asistencia de 90 mil personas.

El mandatario mexicano arremetió contra las personalidades que participaron en la manifestación, de lo cuales apuntó que ellos quieren la corrupción, los privilegios, e incluso lo que denominó el narcoestado derivado de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad pública mexicano y que fue declarado culpable en los EE.UU.

“Hay que mostrarlos, hay que lamparearlos, porque nada más viéndolos sabe la gente de lo que se trata. La mayoría han participado en los Gobiernos anteriores, han sido como dije defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narcoestado, que como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna se impuso durante dos sexenios, el de Fox y Calderón”, expuso.

“Cuando dicen no se toca el INE, lo que hay que estar pensando es no se toca, que es lo que ellos quieren la corrupción, los privilegios no se toca, el narcoestado no se toca, esto es hablando en plata. Tienen todo el derecho de manifestarse, ayer afortunadamente hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera en el Zócalo, pero eso es intrascendente, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido, pero fue lo único,”, argumentó.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DORIGA