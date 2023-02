Erik Rubín desmiente supuesta infidelidad de Andrea Legarreta

Después de la separación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín, han surgido especulaciones sobre infidelidad y traición. Sin embargo, el miembro de Timbiriche dio la cara ante los medios, para aclarar los hechos y defender a su expareja.

Erik Rubín dio la cara ante las cámaras de reporteros y desmintió los comentarios de supuesta infidelidad que se han dicho sobre él y Andrea Legarreta, tras anunciar su separación.

“Muchos años igual se ha dicho que Andrea está ahí porque tiene que ver algo con ejecutivos (de una televisora). No puede ser algo bueno. O sea, no puedes ganarte el trabajo honradamente. Tiene que haber algo turbio, algo oscuro siempre, porque esa es la sociedad en la que vivimos”, dijo.

De igual manera, Erik Rubín recalcó que su relación con Andrea Legarreta terminó sanamente y que las infidelidades o pleitos no fueron motivo de su separación. También, habló respecto al escándalo con Apio Quijano.

“A ver, nunca hubo beso. Nunca… ¡Ojo, loco! Nunca nuestros labios se han tocado. Nunca. No hay una sola imagen que se compruebe […] A mí me

gustan las mujeres, pero no tengo ningún problema que piensen lo que quieran”, puntualizó Erik Rubín.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR