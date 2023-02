Shakira admitió que la canción con Bizarrap le ayudó a sanar y desahogarse

ESPAÑA.- La canción que Shakira lanzó en enero pasado junto al productor argentino Bizarrap ha significado un gran éxito en su carrera, pues en ella da detalles de su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué; sin embargo, en una reciente entrevista la cantante habló por primera vez sobre cómo el tema le brindó alivio y desahogo en medio del dolor que sentía por el fin de su relación luego de 12 años y la infidelidad de su expareja.

Tras anunciar su separación en junio del año pasado la cantante barranquillera mantuvo con total hermetismo los detalles desatando una serie de rumores como consecuencia, mismos a los que más tarde puso fin a través de “Music Session #53” que, admitió, la “levantó del piso” gracias al apoyo que recibió como nunca antes de sus fans en todo el mundo. Aunque no evitó los comentarios negativos y a eso es lo que decidió responder en entrevista con el periodista Enrique Acevedo.

“Entré al estudio de una forma y salí de otra (…) Fue un gran desahogo, necesario para mi propia sanción y proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto sino hubiese tenido esa canción, la oportunidad de expresarme y pensar en el dolor. No es sólo sentir lo que hay que sentir porque luego de que experimentas un desamor, una traición, un vacío o una decepción… Hay que sentir lo que hay que sentir, pero también hay que pensar en eso que se siente”, dijo.

Al ser cuestionada sobre la letra de su canción y el impacto que tuvo, puntualizó en la música como la mejor terapia para recuperarse del “duelo” tras su ruptura: “Mi música es más elocuente que yo misma y no he intentado otra cosa más que ser honesta, utilizar mi música como una catarsis, como una terapia. Mis canciones son la mejor terapia”.

“Ahora me siento completa”

La intérprete de “Ojos así” señaló que el fin de su relación puso fin a su sueño de tener una familia y admitió haber sido “dependiente” de sus relaciones en el pasado, algo que también se alejó tras su ruptura y ahora la hace sentir más libre para luchar por su carrera y sus hijos, Milan y Sasha.

“Yo me basto a mí misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida. Cuando sales fortalecida es porque has aprendido a aceptar tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor (…) He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podría pasar. Hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”, añadió.

Shakira detalló que en medio de la polémica con Gerard Piqué ha vivido momentos de total honestidad, esto debido a los comentarios que recibe en redes sociales y por las amistades que han llegado a su vida para brindarle total apoyo, como el cantante Alejandro Sanz: “He descubierto verdaderos amigos, me siento realmente apoyada por mi público de una manera que no esperé”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO