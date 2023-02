Técnicos ucranianos seguirán buscando agua en Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La empresa ucraniana que hizo la perforación de dos pozos ultaprofundos en la capital del estado, buscará agua, ahora en dos puntos más, cerca de los cañones de la sierra, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En entrevista, el mandatario explicó que se insistirá en la búsqueda de agua para solucionar la demanda que tiene la población en Victoria, en el mismo esquema que ya se tiene con la empresa Grupo Semper.

“El convenio que se tienen con esta empresa, sin costo al gobierno, el compromiso es que no platicamos hasta que tengamos un resultado exitoso por parte de ellos”, explicó el gobernador.

Los puntos a considerar en la búsqueda de agua en niveles profundos, dijo, será en los cañones de la sierra, “se hicieron planteamientos de otras áreas que ellos proponen, llegar a manantiales o fuentes de agua a esta profundidad”.

Villarreal Anaya señaló que se requiere que el aforo sea arriba de 20 a 25 litros por segundo, “que justifique la implementación del bombeo y adicionar esos litros a la red”.

El mandatario explicó que los dos pozos que se perforaron por la empresa a 800 y 900 metros de profundidad, no tenían el rendimiento de agua esperando, pues el volumen era apenas entre 10 y 15 litros por segundo, lo que no justificaba el bombeo que se requiere para extraerlo de esa profundidad, y no significaba una solución a la demanda que se tiene de agua en la capital del estado.

“Vamos a intentar dos pozos más, bajo las mismas condiciones y esperamos que sean exitosos, y de ser así y la experiencia que están adquiriendo ellos en las capas geológicas de nuestra entidad, y en cuál de ellas podría haber recursos hídricos, podamos implementarlo en otros municipios de nuestra entidad”.

Por Perla Reséndez