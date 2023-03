Cabeza, novela de episodios

Arranca la nueva temporada del exitoso drama tamaulipeco que podríamos intitular como “La increíble y triste historia del exgobernador panucho y la justicia destartalada.”

Sinuosa tragicomedia de itinerario pendular, en perpetuo vaivén, en constante ida y vuelta, donde avances y retrocesos compiten en profundidad y terminan anulándose, entre aplausos y rechifla de las galerías.

Mandatario desaforado pero nunca depuesto; acusado pero nunca juzgado; con orden de arresto sin que alguna corporación sea capaz de capturarlo.

Libre y feliz, CABEZA DE VACA saluda a su público desde las redes sociales, carcajeándose de una fiscalía federal por demás incompetente, donde el abogado GERTZ MANERO parece más preocupado en perseguir a sus parientes y reponerse de sus achaques que de cumplir y hacer cumplir la ley.

El propio LÓPEZ OBRADOR suele sacar las manos del caso. No lo aborda directamente, se escuda en el argumento de que quien debe ocuparse es la dependencia correspondiente y turna el asunto a la fiscalía.

Y bueno, entre los giros más recientes de dicha historia, las noticias de este martes aportaron al menos tres secuelas que me permito enumerar a continuación.



(1) NUEVO AMPARO

Esta vez concedido por el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas para dejar sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Figura en esto como alegato principal, que la orden de captura librada en su contra en octubre del pasado 2022 habría incurrido en violaciones al debido proceso. Argumento favorito de quienes defienden causas difíciles.

Decisión que, por supuesto, puede ser impugnada por el MP federal para que un tribunal superior revise si es o no correcta la cancelación de dicha orden de arresto. Aunque eso toma tiempo.

Es el terreno, en efecto, donde CABEZA DE VACA y sus abogados se mueven a sus anchas y han demostrado una particular astucia para salir invariablemente bien librados.

Ese oscuro submundo de los pleitos de escritorio, los litigios de pasillo, los acuerdos de oficina y closet, donde las burocracias pueden ser seducidas eficazmente con alguna oferta difícil de rechazar. Plata o plomo, por poner un ejemplo entre otros.



(2) CONTRATAQUE

Muy rápido llegó la respuesta en dos instancias que antes se habían ocupado del caso, como son la propia FGR de GERTZ MANERO que confirmó su voluntad de proceder a la detención.

Y también el Instituto Nacional de Migración (INM, es decir, SEGOB) secundando la especie, para insistir en la alerta migratoria ya antes girada contra el exgobernador.

Lo cual implica la orden de “verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas” acerca de “los movimientos de ingreso-salida de la persona mencionada a través de los puntos de tránsito internacional”.

Alerta un tanto cuanto inútil si consideramos que el susodicho habría abandonado el territorio mexicano desde el 28 de septiembre por el vecino estado de Texas. Lo dice una nota de EXCELSIOR este martes: “cruzó la frontera sin contratiempos, es ciudadano estadunidense.”



(3) RESILENCIA

Pero de inmediato vino la respuesta. El exgobernador albiazul se reportó feliz por el flamante amparo de reciente adquisición negociado ante el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas.

También celebraron sus amigos mandatarios panistas (la GOAN, el sindicato de gobernadores de Acción Nacional), así como los medios afines a su causa y hasta el líder parlamentario del mismo partido SANTIAGO CREEL MIRANDA.

Aprovechan el viaje para argumentar en favor de la causa. Por un lado se congratulan del amparo, por otro califican de persecución política las disposiciones arriba señaladas de la FGR y Migración.

Y luego sus simpatizantes en #Twitter añaden que el mismo CABEZA DE VACA es y sigue siendo aspirante natural a la Presidencia de la República. Faena completa, ya sacaron el día.



(4) EN SUMA

Oiga usted, un teleculebrón de miedo. Lo más interesante, que ríos de tinta y horas hombre en voz y saliva se hayan dedicado a estos asuntos por demasiado tiempo sin que hasta el momento podamos observar resultados tangibles.

Lo he comentado aquí, FRANCISCO JAVIER suele hacer gala de buenos reflejos, siempre dobla la apuesta, responde golpe por golpe y parece encajar con precisión en la alegoría aquella de la trucha enjabonada.

Cuando sus adversarios ya creen que lo tienen, de nuevo se les escurre, se escapa, se esconde tras alguna treta legaloide, compra tiempo y alarga una y otra vez el proceso, ridiculizando invariablemente a sus perseguidores.

Hoy en día, gente suya sigue controlando las dos fiscalías de Tamaulipas (la general y la anticorrupción) el Supremo Tribunal de Justicia, una tajada del congreso local y algún sector importante del ámbito universitario.

Hueso duro de roer, tiene además enemigos sospechosamente ineptos que se mueven con paso cansino, a vuelta de rueda, en cámara lenta, mientras el reynosense se escabulle con la agilidad (mire usted) de un ovni canadiense. O algo parecido.



