El amparo y sus efectos

El amparo concedido ayer a Francisco García Cabeza de Vaca abre un nuevo episodio en la confrontación de la 4T con el Poder Judicial.

Basta saber que la determinación fue autoría del juez Octavo de Distrito, Faustino Gutiérrez, para confirmar que al asunto todavía le queda historia por delante, pero por lo pronto, sería ingenuo negar que lo de ayer fue un triunfo jurídico para el ex gobernador.

La protección de la justicia federal ordenada por el polémico juez avecindado en Reynosa reavivará tempestades; calentará aún más la difícil relación del Poder Ejecutivo con los jueces.

Dará más armas al presidente para cuestionar la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en Tamaulipas reafirmará la percepción de que Faustino Gutiérrez ha trabajado desde hace años al servicio del panismo, y más particularmente del ex gobernador Cabeza de Vaca y sus más cercanos.

El comunicado de la Fiscalía General de la República en el que confirmó que impugnará la decisión e iniciará acciones legales contra el juzgador, recurrió a un lenguaje mucho más duro que el acostumbrado por esa institución.

Algunas frases del documento sirven para dimensionar la molestia que causó el amparo.

“Es más que evidente en la sentencia de amparo aludida, que quien la emite, antes que hacer un análisis específico e integral tanto de lo que se planteó al solicitar la orden de aprehensión, como de lo resuelto por el Juez de Control al librar la orden de aprehensión, así como de lo alegado por la parte promovente del amparo, se dedica por entero a tratar de explicar y justificar las operaciones financieras del quejoso”.

En conclusión, la FGR reclama que “el rol de juzgador se habría transformado en el de un agente de la defensa del imputado”.

Habrá que ver si este tono tan enérgico se traduce en acciones que puedan revertir la determinación del juez, sobre todo si se considera que la Fiscalía General de la República no se ha distinguido precisamente por su eficacia en este tipo de casos de alto impacto.

En paralelo al camino jurídico que deberá agotarse, el amparo también tendrá implicaciones políticas.

Las consecuencias inmediatas se reflejarán al interior del PAN, tanto así que hoy mismo Cabeza de Vaca anunciará su proyecto político de cara al 2024, lo que trastoca todos los planes que se tejían tanto a nivel estatal como a nivel nacional.

Los grupos que pelean el control del partido en Tamaulipas deberán tomar en cuenta que su adversario interno se fortalece con la mera posibilidad de placearse en territorio nacional.

Es decir, no todos los panistas celebraron el recurso jurídico obtenido por el ex gobernador.

En el contexto federal, el Comité Nacional ahora tendrá que lidiar con otro suspirante presidencial al que seguramente no querrán abrirle espacio alguno.

Pero no sólo es al interior del panismo donde habrá efectos inmediatos con este regreso del ex gobernador, avalado por el juez Faustino.

Los funcionarios enquistados en las instituciones estatales que aún conservan los cabecistas llegarán hoy envalentonados a sus oficinas.

Falta ver la respuesta política y judicial que saldrá de Palacio de Gobierno.

El plan para llevar ante la justicia al ex gobernador y sus colaboradores por el saqueo a la entidad, y la ruta para recuperar todos los espacios de poder -en fiscalías y otros organismos autónomos- deberá acelerarse.

Por Miguel Domínguez Flores