El cabecismo recibe un aliento

La decisión de un juez federal de otorgarle un amparo a Francisco, el ex gobernador de Tamaulipas, para evitar que sea detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de lavado de dinero, le dio aliento a sus defensores legales y a los oficiosos. García Cabeza de Vaca había sido acusado de presuntamente haber lavado dinero por la venta de un departamento que tenía en la capital del país, lo que dio origen a la embestida jurídica, política y mediática que a final de cuentas terminó con la pérdida de la gubernatura el año pasado.

En el terreno judicial, la sucesión de hechos que se dieron antes y después de las elecciones, pero especialmente la de ayer, dan pie a pensar que la persecución no fue tal: Primero le descongelaron las cuentas personales a él, a su esposa, su hermano y el resto de su familia. Luego, este fallo del juez federal que deja sin efecto la orden de aprehensión. Extraño, ¿No?

La decisión se fundó en argumentos como el hecho de que la Fiscalía sesgó información y ocultó datos al Juez de Control, lo

que dio origen a la orden de aprehensión girada en octubre del año pasado. Es decir, se determinó que hubo una pifia jurídica que pudo haber sido involuntaria o claramente intencional. En eso seguramente va a insistir la defensa del ex gobernador para iniciar acciones judiciales en contra de quien considere necesario, pero eso es otro tema.

Decía que esa decisión judicial le dio aliento a los defensores de Francisco, tanto los de los despachos de abogados como a los que desde antes de concluir su mandato ya lo veían como su mayor referente moral y político. Cada quien.

Sin embargo, es insuficiente el amparo contra esa orden de aprehensión para que la cofradía que creció y se empoderó durante su sexenio, se mantenga en las mismas condiciones que antes.

Son otros tiempos, el contexto ha cambiado y los resultados de la elección del 19 de febrero confirmaron que el verdadero panismo estatal quiere desligarse totalmente de cualquier influencia negativa del cabecismo.

Puede que los recursos legales digan que hubo o no motivos para girar órdenes de aprehensión en su contra, pero en el aspecto político, los panistas y muchos tamaulipecos de distintas filiaciones o sin identificación partidista tienen bien documentados los abusos y el trato despótico que los Cabeza de Vaca y sus cófrades les dieron.

Lo que sí es previsible es que desde hoy y durante los siguientes meses veremos mayor activismo mediático, político y público de Francisco, quien ha anticipado a sus cercanos que quiere ser candidato del PAN a la Presidencia de la República en 2024. Si no lo logra, la mira está puesta en una senaduría plurinominal. Esa es la idea. Vamos a ver si le resulta la jugada.

EL CAMBIO DE ENFOQUE EN LA COMAPA

Un par de meses después del relevo en la Gerencia General de la Comapa Sur, las cosas empiezan a mostrar los resultados del nuevo enfoque en la atención a sus miles de usuarios.

El organismo que atiende la operación de las redes de agua potable y drenaje en Tampico y Ciudad Madero dejó de lado el protagonismo personal que caracterizó a los anteriores gerentes Jorge Rivera Schotte y Gabriel Guerra Turrubiates y ahora se promocionan más sus servicios, la mejora en la atención de la gente y por supuesto, las obras que se realizan para mejorar el desastre que dejaron los que se fueron.

Una de las más recientes acciones es la habilitación de un módulo de servicio para atender a las personas que tienen alguna capacidad diferente o una condición física especial. Se trata de una medida que muestra empatía con quienes tienen dificultades de movilidad física para acceder a las áreas administrativas y de pago. También se dará prioridad ahí a embarazadas y a adultos mayores.

Este proyecto comenzó a funcionar en enero y ha tenido buenos resultados, de acuerdo con quienes han reportado la operación diaria. En ese módulo se pueden realizar trámites como pagos de recibos, refrendos y se brinda orientación a los usuarios sobre el ingreso a algún programa preferencial que favorezca a la economía familiar de los usuarios. Como decía, el cambio respecto a lo que había con el cabecismo es evidente.

POR TOMÁS BRIONES

abarloventotam@gmail.com

@tomasbriones