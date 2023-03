Se chiflan con sus redes sociales

Estamos viviendo una nueva E Revolución con el uso del internet, pero “ojo”, pero mucho “ojo” … No son medios de comunicación.

Vemos a muchos políticos que hoy en día creen que el hecho de tener seguidores en redes sociales significa tener buen “rating” con el pueblo.

Pero, de acuerdo a investigaciones científicas, se ha demostrado que no tiene que ver una cosa con otra.

Las llamadas TIC’s , (Tecnologías de Información y la comunicación), están en guerra con los medios análogos : periódicos, tv y la radio , quienes tienen un plus que las redes sociales y muchos ciber medios no tienen : Confianza y credibilidad.

Señores políticos de Tamaulipas y Mexico, pues que se escuche hasta palacio Nacional: Sus páginas de facebook no son más que cascarones de fotos piñateras y eventos de relumbrón… Que nadie los engañe. No se queden con la idea de que su página de Face les va a garantizar votos ni simpatías con la raza.

Digo, no hay ningún político que publique en sus redes sociales sus cuentas públicas para conocer en qué se gastan el dinero y como se lo gastan, para ver si les van a dar like la raza.

Deberían de publicar también la nómina de sus empleados en el face book para ver cuáles son los funcionarios consentidos y que tienen salarios VIP.

Señores de la polaka, los medios de comunicación, son los medios de comunicación, y eso va a ser hoy, mañana y siempre!!!

Los políticos que publican en su face, solo suben información rosa y cómoda, para promover su imagen y creen que tener muchos cometarios … Ya la hicieron!

Recuerden que la confianza mató al gato y se lo fregó el ratón.

Las páginas oficiales en el face de los políticos, no son más que cosas bonitas y piñateras, pero eso no los salvará de una buena mordida periodística.

Las TIC’s requieren de un respaldo informativo para ser vistos como medios de comunicación.

Y los políticos piensan que por tener varios seguidores ya son “You tubers” y eso no es así… Eso es falso.

Ni tampoco van a poder controlar a la raza, la opinión pública es un monstruo que se devora a los políticos.

Ha iniciado el conteo regresivo para los alcaldes que buscarán re elegirse en Tamaulipas y los que ( no pueden re elegirse ) buscarán dejar a sus “amigochos” en su lugar.

Y si piensan que van a poder lograrlo subiendo su foto en el face cocinando barbacoa, pues no se va a poder.

Se tenía que decir y se dijo!

Recuerde : No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO