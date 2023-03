Fortaleza del peso es ‘multifactorial’: Heath

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Grupo Tamaulipas, trajo a Tampico al SubGobernador del Banco de México, Jonathan Heath, para la presentación de la conferencia “Las Perspectivas de la Inflación y La Política Monetaria”, en la que participaron empresarios y estudiantes.

Previo a su participación, en entrevista para LA RAZÓN, señaló que la fortaleza que muestra el peso frente al dólar en las últimas semanas responde a una serie de factores que van desde la venta de petróleo al extranjero, la llegada de más remesas y hasta el turismo, que han ido cambiado con los años.

“Es multifactorial y sorpresivo que lo ha llevado a niveles por debajo de los 18 (pesos), pero también hay muchos factores estructurales que son muy importantes, especialmente si comparamos todos los determinantes del tipo de cambio de 10 años para acá, el tipo de cambio típicamente en la política monetaria de México es flexible, es un régimen de flotación que deja que la oferta y la demanda sea lo que determine el tipo de cambio, por lo tanto, hay que siempre analizar diferentes Fuentes de Usos en el país y esos han cambiado en los últimos 10 años”, señaló.

El economista y analista mexicano señaló que “hay una gran cantidad de cosas que tenemos hoy en día que no teníamos antes, podríamos decir que éramos un país exportador de petróleo, exportamos más crudo que lo que importábamos de gasolina y ahora es al revés, ahora tenemos un déficit, otra cosa que ha cambiado mucho es que antes de la tenencia de los extranjeros de la deuda pública era más el 35%, hoy en día ya no llega ni al 15%, menos de la mitad, eso es hace mucho menos vulnerable”.

En la jornada de este viernes 3 de marzo, el dólar al menudeo descendió 12 centavos, a 18.44 pesos a la venta, su menor valor desde las 18.40 unidades del 18 de abril de 2018, es decir, desde el sexenio pasado, con lo que entre el 24 de febrero y el 3 de marzo, el peso tuvo su mejor resultado en las últimas diez semanas.

El peso mexicano se fortaleció a medida que las altas tasas de interés del país y su proximidad con Estados Unidos atraen a los operadores, además de que diversos datos económicos internacionales positivos han generado mayor apetito a activos de riesgo por parte de los inversionistas.

Cuestionado sobre cuánto tiempo podría permanecer en este nivel el peso frente al dólar, el SubGobernador del Banco de México reconoció que es una estimación complicada por las variantes que intervienen en el flujo cambiario. “Es muy difícil decirlo, yo creo que tratar de pronosticar por dónde va a ir el tipo de cambio es uno de los indicadores más difíciles de detectar y de anticipar, porque son una gran cantidad de factores que están en su determinación”, afirmó.

“Uno de los factores que mencionaste, que va a ser muy importante pero a la larga y no en el muy corto plazo, es el diferencial inflación que tenemos específicamente con Estados Unidos, como siempre teníamos un diferencial donde nuestro nivel de inflación es mayor que Estados Unidos, eso ha hecho que se debilite el peso para compensar ese diferencial de inflación, sin embargo, Estados Unidos a mediados del año pasado llegó a tener una inflación de 9.1 puntos porcentuales, mayor que la de México, que normalmente no vemos eso, y ahorita se ha ido reduciendo un poco la inflación en Estados Unidos, un poquito más rápido que México, pero aún así no hay un gran diferencial como la que antes había”, señaló.

Omar Reyes

Expreso-La Razón