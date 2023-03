Un detonador de más desarrollo

A un mes de que se inicie la Semana Santa, las autoridades estatales y municipales de las principales zonas de interés turístico se preparan para aprovechar la enorme afluencia de visitantes que se esperan para esas fechas.

Este renglón es visto por el gobierno de la Cuatroté como un elemento detonador del desarrollo económico con alto impacto en el bienestar social.

La Secretaría de Turismo estatal que encabeza Benjamín Hernández lleva tiempo sosteniendo encuentros con organismos privados y con autoridades municipales, para establecer una coordinación eficaz en materia de promoción, inversión en infraestructura, mejoramiento de servicios públicos y seguridad.

El objetivo es que los decenas de miles de visitantes que se estiman estarán en Tamaulipas en Semana Santa disfruten de su estancia, encuentren sitios de esparcimiento para todos los gustos, una variedad de opciones de entretenimiento y primordialmente un entorno amigable que los invite a quedarse más tiempo o regresar pronto.

Justamente, la seguridad es un tema importante y ahí es en donde la dependencia que encabeza Benjamín Hernández ha avanzado con la Guardia Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Marina, ésa última que se encarga de la vigilancia en las zonas costeras y en destinos de playa tan importantes como Miramar, en la zona sur.

Precisamente, en Ciudad Madero el Alcalde Adrián Oseguera sostuvo en días pasados una reunión con el funcionario, con el propósito de conocer los planes de trabajo para estas fechas e intercambiar puntos de vista que enriquezcan las acciones que forman parte de la estrategia de promoción del destino y de la atención a los visitantes.

Playa Miramar, ubicada en Ciudad Madero, es el principal destino turístico de Tamaulipas, el segundo más destacado a nivel nacional y es además, el más relevante de las costas del Golfo de México, de ahí la importancia que el gobierno de Américo Villarreal Anaya está dando a esta temporada.

En lo que corresponde al traajo del Municipio, esta semana el Acalde Oseguera presentó el Plan de Atención al Turista (PAT) Semana Santa 2023, que busca garantizar unas vacaciones seguras y tranquilas a las familias que arribarán a playa Miramar.

Además de los principales funcionarios que tienen responsabilidad en el área de seguridad, turismo, promoción económica, servicios públicos, ingresos y del DIF, acudió personal de la Secretaría de Marina, del Ejército Mexicano, de la Fiscalía General del Justicia, de la Cruz Roja, Protección Civil Regional y autoridades de la Secretaría de Salud.

El Plan de Atención al Turista Semana Santa 2023 incluye la instalación de 12 módulos de atención turística en el frente de playa, además de considerar espacios asignados para acampar, para el estacionamiento de autobuses de viajes especiales, un intenso operativo vial a la par con una campaña de concientización sobre el uso del cinturón al conducir vehículos y de evitar manejar, si se ingiere alcohol.

Con estas acciones por parte del gobierno de la ciudad, sumadas a las que implementará por su parte la Secretaría de Turismo estatal, se busca que la temporada de asueto de Semana Santa sea exitosa en términos de afluencia de visitantes, ocupación hotelera, derrama económica pero principalmente, en el aspecto de seguridad para los turistas.

INSTRUCCIÓN CUMPLIDA EN COMAPA

Una de las primeras instrucciones que el gobernador Américo Villarreal Anaya dio a sus colaboradores en áreas de gran importancia, fue la de atender a la población que tiene una problemática fácil de resolver.

Es el caso del tema del agua, en dónde la Comapa Sur se ha encargado de atender peticiones e inquietudes de vecinos de sectores populares como los de la colonia Adriana González conocida como “El Chipus” de Ciudad Madero.

Ahí, en donde las familias enfrentaban problemas derivados del funcionamiento de la red de abasto de agua que no habían Sido atendidos antes, personal directivo del organismo se reunió con habitantes con quienes se acordó trabajar en la mejoría de los servicios.

Los gerentes técnico y comercial, Rogelio Ontiveros Arredondo y Raúl Villegas Germán, hicieron el compromiso de cumplir a los vecinos la instrucción que ha dado el gobernador para que ahora sí, el organismo sea sensible en el trato con la gente.

El principal acuerdo fue que en breve, la Comapa Sur enviara a personal para conocer la situación particular de cada familia y ofrecerles soluciones de acuerdo con sus necesidades y posibilidades, lo mismo si se trata de adeudos que de la falta de puntos comunes de abasto de agua.

En el mismo tenor, funcionarios de la Comapa Sur fueron a la colonia Emiliano Zapata para responder a la petición de abasto de agua..

De entrada se acordó enviarles pipas con el líquido para resolver la problemática de inmediato, mientras se encuentra la solución final

