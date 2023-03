Hallan a otra mujer sin vida en Oaxaca

OAXACA.- En vísperas de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, este lunes fue localizada sin vida una joven de aproximadamente 25 años, con heridas en su cuello por arma blanca. De confirmarse legalmente, sería el feminicidio 28 en lo que va del 2023.

El hallazgo ocurrió en terrenos de pastoreo del camino viejo de la colonia Forestal del municipio de Santa María Atzompa; y la Fiscalía de Oaxaca adelantó que lo investiga bajo protocolo de feminicidio.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad oaxaqueña ocupa el primer lugar de incidencia nacional, con 12 feminicidios tan solo en el mes de enero del 2023.

Al lugar arribaron peritos y personal de un equipo multidisciplinario de la fiscalía estatal, tanto en materia de periciales como de agentes de investigación, para llevar a cabo las primeras diligencias.

Hasta el momento, la víctima se encuentra en calidad de desconocida.

La semana pasada, el 27 de febrero, fue asesinada Jenny Flor de 25 años, en la comunidad de San Francisco Tacache de Mina en la mixteca oaxaqueña.

El feminicidio de esta joven madre ocurrió, de acuerdo con testigos, frente a sus dos hijos menores de edad y el responsable es su pareja, quien hasta el momento está libre.

De acuerdo con el Grupo de Estudios para la Mujer “GES Mujer”, del 1 enero hasta este 6 de marzo han ocurrido 28 muertes violentas contra las mujeres en Oaxaca.

En esta entidad sureña, desde el 31 de agosto del 2018 existe una Alerta por Violencia de Género para 40 municipios, sin embargo, las agresiones, violencia y feminicidios no se detienen.

Feministas y colectivas han declarado que la violencia feminicida en Oaxaca está al alza por la impunidad que persiste y por la falta de sensibilidad de parte de las autoridades de justicia, quienes en su mayoría son hombres.

Angélica Ayala, directora de GES Mujer dijo que de nada sirve una Alerta de Violencia de Género, si en el sexenio del priísta Alejandro Murat hubo 715 feminicidios registrados y en los primeros casi 100 días del morenista, Salomón Jara suman 41 muertes violentas contra mujeres.

“Acá hace falta más acciones, que se aplique la Ley Estatal para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres, asimismo establecer comités interinstitucionales en los 40 municipios, pero la realidad es que no hay nada, solo se ponen moños naranjas prestados y camisas o blusas de ese color, eso no sirve, eso no funciona, eso no es erradicar la violencia”.

CON INFORMACIÓN DE ARISTEGUI NOTICIAS