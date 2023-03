Pasajero intentó apuñalar a azafata con una cuchara y abrir puerta del avión

Un hombre en un vuelo de Los Ángeles a Boston intentó apuñalar a una azafata en el cuello con una cuchara rota después de intentar abrir la puerta del avión en el aire, dijeron el lunes fiscales federales. El incidente tuvo lugar el domingo por la noche menos de una hora antes de que aterrizara el vuelo de United Airlines, según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Massachusetts.

Francisco Severo Torres, un hombre de 33 años de Leominster, Massachusetts, fue abordado por pasajeros y sujetado antes de que el vuelo aterrizara en Boston, donde fue arrestado, dijeron los fiscales. El incidente comenzó unos 45 minutos antes de que el avión aterrizara en el Aeropuerto Internacional Logan cuando sonó una alarma en la cabina de mando que indicaba que una puerta entre primera clase y clase turista estaba desarmada, y una azafata descubrió que la manija de la puerta estaba rota. se movió alrededor de un cuarto del camino para desbloquearse.

"I'm taking over this plane": Man attacks flight attendant with broken spoon, tries to open door before being subdued on Boston-bound flight pic.twitter.com/H969gdsOQG

