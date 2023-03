Yolanda Andrade habla sobre el divorcio de Thalía y Tommy Mottola

Desde hace unas semanas Thalía y Tommy Mottola han dado de qué hablar por su supuesta separación, rumores que comenzaron luego de que se diera a conocer que el empresario le habría sido infiel a la cantante mexicana, y ahora es Yolanda Andrade, gran amiga de la intérprete, quien revela la verdad sobre el divorcio de la pareja que unió sus vidas en el año 2000 y tiene dos hijos.

En los primeros meses de este 2023 se dio a conocer que Mottola, de 74 años, le habría sido infiel a Thalía con la cantante nacida en Perú, Leslie Shaw, joven que desmintió la información, pero luego se dijo que la pareja estaba separada y de acuerdo con el programa de espectáculos “Chisme No Like”, se cree que firmaron su divorcio y lo han logrado ocultar gracias a los contactos que tiene el empresario nacido en Nueva York.

Thalía conoció a finales de los años 90 al entonces presidente de la disquera Sony Music, Daniel Thomas Mottola, nombre real del empresario estadounidense, y según ha asegurado en entrevistas, ambos quedaron enamorados. El 2 de diciembre del año 2000, contrajeron matrimonio en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Siete años después, el matrimonio recibió a su primera hija Sabrina Sakaë, y el 25 de junio de 2011 nació Matthew Alejandro.

Yolanda Andrade habla de la relación de Thalía

La conductora de “Montse y Joe”, donde comparte foro con la presentadora y modelo Monserrat Olivier, tuvo una plática con el periodista de espectáculos Jorge Carbajal, quien compartió el audio en su programa de Youtube “En Shock”, entrevista en la que Yolanda reveló la verdad sobre el divorcio de su amiga Thalía, con quien se sabe mantiene una fuerte relación desde hace varios años.

Por su puesto que no, sí he hablado con ella, pues habló casi todos los días, y no, no hay síntomas de ningún tipo de divorcio, para nada.

“Creo que ese divorcio está bien cantado desde que se casó, y no. Que pena por el que invento este chisme, porque la verdad es un chisme más viejo, que desde que se casaron están diciendo lo mismo, no, no hay divorcio sean más creativos”, explicó Andrade.

Así, la presentadora y actriz, de 51 años, le puso fin a los rumores de una supuesta separación de Thalía y Mottola, esto al ser muy cercana a la cantante de temas como “Amor a la mexicana”, con quien mantiene una amistad desde hace varios años, como lo ha confesado en entrevistas: “nos conocemos desde que teníamos 15 años y ahora, pues tenemos 50, imagínate, y siempre hemos tenido una relación muy cercana; a mí me la presentó un amigo en común llamado Jorge, después fue a Culiacán varias veces y nos hicimos muy amigas, yo la quiero mucho”.

La boda de la guapa cantante y actriz mexicana, de 51 años, y del empresario estadounidense fue muy mediática a nivel internacional, a la que asistieron celebridades como Robert De Niro, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Michael Jackson y Jennifer López, por lo que fue considerado el evento del año. Thalía utilizó un vestido de novia diseñado por Mitzy que pesaba unos 70 kilos con 17 metros de la cola.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO