José Ángel Bichir, ex de Belinda, declaró que dará más detalles de su relación

Hace unas semanas, el mundo de la farándula quedó en completo shock después de que el joven actor, José Ángel Bichir destapara que tuvo una relación sentimental con la guapa cantante, Belinda, considerada por muchos como una de las grandes voces de nuestro país.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, el galán de televisión dijo que nunca negó que fue pareja de la estrella pop, pero desafortunadamente no puede hablar más del tema pues firmó un contrato de confidencialidad, dejando en shock a toda la industria.

“Me llama mucho la atención que tus compañeros de la prensa, aseguren que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso, porque firme un contrato de confidencialidad, ahí te la dejo de tarea”, dijo el actor.

A pesar de la insistencia de los medios de comunicación, José Ángel Bichir dijo que por el momento no puede hablar sobre el tema ya que el contrato de confidencialidad se lo impide.

Ex de Belinda dice que pronto dará detalles de su relación

Este miércoles 8 de marzo, el protagonista de telenovelas como “El Cesar”, “Tiempo final” y “Amor sin reserva” volvió a dar de qué hablar después de tener un breve encuentro con los medios de comunicación en la que fue cuestionado sobre el supuesto contrato que firmó durante su relación con Belinda.

Ante las cámaras de televisión, el galán de televisión dijo que sigue son poder hablar, pero les pidió tranquilidad ya que en las próximas semanas podría destapar importantes detalles sobre la relación que tuvo con la intérprete de “Ángel”.

“La vida te va llevando a cosas. No sabía que iba a ser tan reciente lo que pasó. Les prometo que podremos hablar sobre eso”, detalló.

Ante las constantes preguntas de la prensa, José Ángel Bichir dijo que nunca había estado expuesto a este tipo de situaciones, por lo que les pidió respeto. Aseguró que en su próximo encuentro podría dar detalles de lo que realmente sucedió con Belinda.

“Les prometo que a la siguiente ocasión hablaremos de todo esto. Es complicado no había estado expuesto, es un poco fuerte”, detalló.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO