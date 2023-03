CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Atrás han quedado los años en los que la mujer no tenía voz, voto y sobre todo, no era tomada en cuenta en diferentes actividades de la sociedad. Conforme ha avanzado el tiempo, las mujeres han ganado terreno en el deporte y actividades, y no sólo en el que se acostumbraba como gimnasia, ballet u otras disciplinas ‘exclusivas’ para ellas.

Ahora es más común mirar a deportistas en deportes de fuerza como lo es la halterofilia o en disciplinas que eran sólo ‘de hombres’, como era el fútbol, béisbol, entre otros deportes catalogados como tal.

A nivel nacional ya son más las mujeres que se ven involucradas en el deporte desde puestos directivos, hasta entrenadoras y deportistas, algo que en el siglo pasado e incluso en inicios de este, no se veía o era poco común.

Recientemente mujeres han destacado en deportes que antes eran exclusivos de hombres. Para muestra el fútbol, deporte que ha aceptado cada vez más a las mujeres tanto de jugadoras, como de árbitras o entrenadoras.

Según la FIFA, el fútbol femenil es el deporte de mayor crecimiento en los últimos diez años. De hecho, el máximo organismo ha puesto dinero y medios para fomentar el interés, subir el nivel, las ventas y la inversión a una rama del deporte que se tenía olvidada y que ahora parece ser más rentable económicamente y atractiva deportivamente de lo que se creía.

Por su parte, el béisbol femenil en México, con apenas nueve años de desarrollo en el país, se afianza a nivel mundial cada vez más. Actualmente, México ocupa el sitio 12 en el ranking de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC), posición que la apuntala para asistir a otra Copa del Mundo.

Deportes de fuerza, que antes eran mal vistos por el ‘machismo’, ahora tienen como referencia a la mujer, por ejemplo en levantamiento de pesas, en los pasados Juegos Olímpicos hubo una medalla para México gracias a una mujer, gracias a Aremi Fuentes.

Además hay otros deportes de contacto físico en los que la mujer mexicana ha destacado y ha demostrado que no hay impedimento para ser las mejores, como en UFC, que recientemente sumó a una mujer mexicana como campeona, como es el caso de Alexa Grasso.

En el medio de comunicación, también se ha abierto más el espacio para las mujeres, y no sólo como imagen, sino como verdaderas expertas, pues son ya cientos de periodistas que se animan a buscar ser referentes dentro del medio.

En cuestión del arbitraje también se ha abierto la puerta a mujeres en diferentes deportes, e incluso algunas son consideradas mejores que los mismos hombres, cosa que en los años más ‘crudos’ del deporte, era impensado.

Por ello se dice que vivimos en una época dorada para la mujer en el tema deportivo, aunque hay que ser claros… si bien es una de las mejores épocas, faltan muchas cosas más por hacer en el mismo deporte y en general.

Hoy este día especial queremos recordar, homenajear y reconocer a todas las mujeres mexicanas, tamaulipecas y victorenses que han ayudado a que se marque un antes y un después del deporte con sus diferentes actividades.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN