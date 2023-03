Van casi 200 casos de violencia contra la mujer este año

MADERO, TAM.- Durante este año, 198 mujeres han denunciado ante la Procuraduría del DIF diversos tipos de violencia en su contra, en Ciudad Madero.

María Aidé Reyes Durán, procuradora de ese organismo de ayuda, dijo que las féminas están sufriendo violencia económica, violencia patrimonial, maltrato sicológico y físico y abuso sexual.

La económica es la violencia que más está afectando a las maderenses.

“Donde el varón normalmente condiciona a la mujer para que ella pueda hacer lo que él quiere y la limita en cuanto a su patrimonio y en cuanto a lo económico”, detalló.

Dijo que la procuraduría del DIF brinda a esas mujeres asesorías jurídicas, lográndose grandes avances al difundirse la cultura de la denuncia.

“Hemos atendido un total de 198 casos en los que se les ha otorgado la asesoría jurídica, la representación ante las autoridades, atención sicológica y diversas investigaciones de trabajo social donde les estamos apoyando al 100 por ciento”, mencionó.

En lo referente a abuso sexual, han atendido a 5 mujeres que denunciaron ese delito.

“Hemos tenido poca incidencia en cuanto a abuso sexual, no quiere decir que no esté pasando, sino que a veces las mujeres no se atreven a denunciar el hecho porque tenemos una cultura en la que se nos ha dicho que el estar casados y tener una relación de pareja, cuando hay un abuso de tipo sexual o una violación, pues no es como tal y ante la ley el que una mujer no quiera tener una relación sexual con su esposo o con su pareja no quiere decir que no haya una violencia, sí la hay, nada más que hay denunciar esta situación”, refirió.

Por Benigno Solís