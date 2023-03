Así se veía Pedrito Sola en La Hora Marcada en los años 90

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Pedrito Sola era actor en los años 90? Así es, aunque mucha gente desconoce que el conductor de televisión tuvo una faceta como intérprete, el veracruzano participó en dos capítulos del famoso programa de historias de terror, La Hora Marcada.

De acuerdo con datos del portal IMDb, Pedrito Sola participó en dos ocasiones en La Hora Marcada. El ahora conductor de televisión, dio vida a “Carlos”, en el capítulo Duplicado; además, interpretó a un chofer en el episodio titulado El Viaje.

En redes sociales circula un video, de apenas 35 segundos de duración, donde los fans de Pedrito Sola pueden ver su faceta de actor y conocer cómo era de joven el conductor, quien de acuerdo con lo presentado en la grabación, en esa época también se dejaba el bigote.

En días pasados, Pedrito Sola estuvo en el “ojo del huracán” debido a unas declaraciones que externó tras el anuncio en el que Tania Rincón confirmó el fin de su relación con su esposo; lo anterior porque algunas personas aseguraron que el comentario fue en tono de burla.

“Las parejas que se divorcian, se divorcian con un cariño y amor y una pasión, pero ya no podemos vivir… pues no ha de ser tanta la pasión. Uno ya tiene su novia y ella su novio… no ellos”, comentó.

Otro momento polémico de Pedrito Sola tuvo lugar en febrero pasado, cuando la cantante Yuridia aseguró que el conductor “le tiró la onda” a su esposo Matías Miranda.

Según información en redes sociales, el comentario de Yuridia se debió a un mensaje que el conductor de televisión publicó en una foto de Matías Miranda, en la que aparece semidesnudo.

Con información de Excélsior.