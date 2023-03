Poncho De Nigris critica polémica foto de Yeri Mua por el 8M

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la influencer Yeri Mua causó polémica por una fotografía que subió.

La joven veracruzana publicó una foto donde aparece topless y con un mensaje escrito en la panza donde se lee: ‘Puta pero libre’.

Rápidamente recibió críticas y la tacharon de no ser una feminista de verdad.

‘Yeri agarra el feminismo a su antojo’ / ‘Es un mensaje equivocado para lo que representa 8M’ / ‘Pudiendo decir tantas cosas y escribes eso’ / ‘Yeri Mua solo hace que mujeres contra mujeres se ataquen’ / ‘Cuando no tienes la mínima idea qué se conmemora el 8M’, fueron algunos de los comentarios que tiene el post que alcanza casi el millón y medio de likes.

Pero uno de los comentarios que más llamó la atención fue uno que hizo el influencer Poncho DeNigris.

No deja nada bueno ser put… al final hay un vacío muy grande. Pero se respeta a todos. Abrazo y sean libres, pero pu… te cobra la factura al final. Bendiciones”

Es que a mi Poncho De Nigris me cae bien, pero qué son esas mamadas. Entonces yo me voy a ir allá a tu casa y te voy a decir cómo voy a criar a tus hijos y todo, y así, para que estemos a mano. Tú me vas a criticar como llevo mis puterías y yo te voy a criticar como llevas tu vida de padre. Cada quien su vida, cada quien su vida es, no me meto y tampoco opino”

Tras su video, Poncho no le ha contestado de vuelta.

Con información de Excélsior.