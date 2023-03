Santa Fe Klan pide cambiar declaración a fan que presuntamente golpeó para llegar a un acuerdo

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado lunes se dio a conocer en la prensa la denuncia pública interpuesta por un fan de Santa Fe Klan e integrante de la comunidad LGBT+ a quien presuntamente habría agredido el rapero a la salida de un centro nocturno en Tlaquepaque, Jalisco. Este jueves Fernando, supuesta víctima de la agresión, ofreció una conferencia de prensa, junto a su abogado, José María Sariñanda, en el que ambos dieron a conocer que el equipo legal del rapero intentó negociar con ellos y les impuso ciertas condiciones para llegar a un acuerdo económico.

Entre estas condiciones, Santa Fe Klan le habría solicitado al joven demandante que cambiara su declaración para así poderse atender médicamente de las heridas que le dejó el golpe que le dio el cantante, algo que tanto él como su abogado descartaron hacer, por lo que después de este intento de negociación no se llegó a ningún acuerdo entre ambas partes.

Petición de Santa Fe Klan “es una burla”: abogado de la víctima

El abogado José María Sariñana informó que, en concreto, el equipo legal del rapero pidió a Fernando que grabara un video en donde asegurara que Santa Fe Klan no lo había agredido, solicitud que consideró una burla por parte del cantante hacia la víctima a la que presuntamente agredió:

“En el video tenía que presentarme y posteriormente decir que no era esta persona, la cual evidentemente sí es y el trato no se pudo llegar. Para mí es una burla”, aseguró Fernando durante la conferencia de prensa. Mientras que Sariñana descartó que accedieran a entrar en esta negociación, por lo que decidieron que el proceso continúe de manera legal y conforme a derecho.

“Querían que cambiara su declaración, cosa que no va a suceder, cosa que no va a ser. Las cosas van a ser como debe ser, conforme a derecho. A final de cuentas cuando estábamos a punto de finiquitar el asunto, que dice el representante legal de Santa Fe que siempre no”, declaró el abogado.

Otra de las peticiones que les realizaron los representantes de Santa Fe Klan fue el no dar declaraciones públicas ni hablar con la prensa: “Nos pidieron que no hiciéramos declaraciones ya, que no hablaramos con la prensa ni nada. Se hizo el video, todo se hizo pero ya a la hora de la hora, no quisieron llegar a este acuerdo”, continuó el representante legal de Fernando.

La víctima denunció haber perdido parte de su ceja tras el golpe que recibió, por lo cual requiere una cirugía: “Esto del video me gustaría que lo comprendieran porque necesito la cirugía porque perdí parte de mi ceja”, enfatizó el joven.

Con información de Heraldo de México.