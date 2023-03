Habría agua con lodo, si no llueve para junio: Gattás

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con un déficit de 400 litros por segundo de agua en Ciudad Victoria, y pronostico que en junio la presa baje a niveles históricos de un 9 por ciento por lo que quedará agua para dos años más, el alcalde Eduardo Gattás Báez reiteró su fe y confianza que llueva en los próximos meses.

Para ello, organiza una oración multireligiosa por la lluvia en la que podrían participar católicos y evangélicos.

Dijo que si bien CONAGUA afirma que si hay agua, está se ubica 56 kilómetros de la ciudad, y nosotros si o si, sólo traemos 900 litros por segundo con la primera línea del acueducto y no podemos traer mas, porque no hay forma.

La realidad es que tenemos un desabasto de 400 litros por segundo, por lo que seguimos en mil 340 litros por segundo de abastecimiento de agua en Victoria.

Mientras no descienda seguiremos con el mismo tandeo, con el mismo número de pipas.



Destacó que nos tiene que llover, porque de lo contrario vamos a tener problemas en junio.

La proyección es que la presa Vicente Guerrero llegue al 9 por ciento de su capacidad, los cuales ya son números alarmantes, ya que quedaría agua para dos años nada más.

Pero traeríamos agua no cristalina como la que merece el victorense, porque los filtros que tenemos no son adecuados para el agua que se extrae desde adentro con lodo se trae y todo.



Insistió en que la oración por la lluvia va, aunque aún no hay una fecha; de hecho, la próxima semana nos vamos a sentar con evangélicos y católicos.

Ojalá nos pongamos de acuerdo para ver si realizamos una oración multireligiosa con varias religiones, hace día dije la palabra ecuménica que el significado es la unión de las religiones, algunos evangélicos lo tomaron a mal es muy complejo la unión de esas dos porque los significados para ambas religiones son distintos.

Son tiempos complicados por el tema del agua, el ayuntamiento de Victoria en coordinación con el gobierno del estado y el gobierno federal están actuando cada uno en su esfera de competencia para garantizar el abasto.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON