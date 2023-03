Empeora salud de Ignacio López Tarso; ‘ya no puede comer’, dice su hijo

Ignacio López Tarso se mantiene en terapia intermedia tras sufrir neumonía y ser internado en un hospital.

El hijo del primer actor mexicano reveló que su padre “sigue dando la batalla” contra la enfermedad, pero su salud es delicada e incluso “ya no puede comer”.

Juan Ignacio Aranda compartió un mensaje en redes donde se informa de la salud de Ignacio López Tarso, el actor de 98 años.

Don Ignacio López Tarso, mi padre, está dando la batalla contra una neumonía grave. Su estado de salud en genera es delicado. Sigue en terapia intermedia”, comentó.

El protagonista de Macario, primera película mexicana nominada al Oscar, se mantiene sin poder comer y ya presenta insuficiencia renal, cardiaca, pulmonar y otras.

(López Tarso) tiene insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semi inconsciente. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 11pm”.

Se esperaba que López Tarso fuera dado de alta este jueves, sin embargo, su salud empeoró de forma repentina por lo que seguirá hospitalizado.

Por último, Juan Ignacio Aranda agradeció las muestras de cariño de los fans, así como los médicos y enfermeras que han cuidado de su padre.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR