“Tamaulipas es seguro, he andado de día y de noche”: Secretario de Turismo

A pesar de la alerta de viaje que emitió el Gobierno de los Estados Unidos, el Secretario de Turismo de Tamaulipas aseveró que la entidad es segura para los visitantes.

Benjamín Hernández Rodríguez, realizó un recorrido en Playa Tesoro, en Altamira y enfatizó en que no tiene unidad blindada y que ha viajado de noche por las carreteras de Tamaulipas.

“Tamaulipas es seguro, he andado en Tamaulipas de día y de noche, no tengo camioneta blindada, no tengo escoltas y de hecho a veces manejo solo a Monterrey y a todo el Estado y no he tenido ningún problema”.

Catalogó como eventos aislados las situaciones de riesgo que se han presentado recientemente en algunos municipios de la localidad.

“Creo que esos eventos son eventos aislados y que sí tiene algo de responsabilidad la inseguridad, son eventos aislados entre ellos”.

Sobre la disminución del turismo extranjero, sobre todo del que proviene de los Estados Unidos, afirmó que el turismo que llega a Tamaulipas es regional, es decir son personas que llegan de Nuevo León, San Luis Potosí y Ciudad de México.

Anunció que serán instalados más módulos de vigilancia en las carreteras, a fin de salvaguardar la integridad de los turistas.

También habrá de incrementarse el número de unidades de la agrupación de Ángeles Verdes, serán ocho patrullas más.

“Es un tema muy delicado, estamos evaluando las cosas, han salido muchas publicaciones y no me gustaría meterme en esos temas”.

La embajada de los Estados Unidos publicó hace dos días que Tamaulipas representa un alto riesgo por los altos niveles de violencia, por tal motivo les ha pedido a los estadounidenses no viajar a la entidad.

Óscar Figueroa/La Razón