‘Derrotamos a la corrupción’

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tamaulipas rompió con el pasado de corrupción y la administración estatal logró reorganizar la estructura gubernamental tras heredar un gobierno colapsado, aseguró ayer el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Luego de entregar su primer informe de gobierno al Congreso del Estado, en un mensaje dirigido a la sociedad, afirmó que Tamaulipas es hoy una entidad que puede ver hacia el futuro con mayor certidumbre: “derrotamos la corrupción y el egoísmo y se ha puesto en su sitio a quienes se robaron nuestra tranquilidad”.

En el Polyforum de Victoria reiteró que la transformación en Tamaulipas llega a todos sus rincones, después de recibir “una administración orientada al latrocinio y a la apropiación de recursos públicos”.

Recordó que el 5 de junio del 2022 se hizo historia, “superamos toda clase de trampas, el uso ilegal y faccioso de los poderes del Estado, que se abalanzaron en nuestra contra con el más escandaloso desvío de recursos para la compra de votos, un caudal inmenso de noticias falsas y la más violenta persecución política y judicial”.

“Derrotamos la corrupción y el egoísmo y se ha puesto en su sitio a quienes se robaron nuestra tranquilidad”, dijo y advirtió, que el combate a la corrupción es un compromiso de su gobierno: “No se trata de venganza, se trata de justicia. Se rendirán cuentas”, aseguró.

El gobernador del Estado informó que hasta el momento se han detectado 392 hallazgos de irregularidades de diversa índole, desde contratos fantasmas, compras a precios irreales u obras no realizadas, ejercicio de recursos sin documentación y violaciones de todo tipo de procedimientos con contratos onerosos para el erario y la opacidad en el destino de 18 mil millones de pesos del periodo 2015-2021.

“Su rapacidad y cinismo no tiene paralelo, ahora que están fuera no les va a funcionar el intento de hacerse las víctimas cuando el pueblo de Tamaulipas los conoce y conoce muy bien, el tamaño de su deshonestidad, de su patológica voracidad y su total falta de escrúpulos. Ya los padecimos. Aquí nadie cree en sus mentiras. Ya no tienen cabida”, expresó.

A cinco meses de haber iniciado, aseguró que Tamaulipas es una entidad que puede ver hacia el futuro con mayor certidumbre, “reorganizamos el gobierno y lo hemos puesto al servicio del pueblo. Se acabó el autoritarismo y los negocios inmorales al amparo del poder público”.

Villarreal Anaya, dijo que se avanzó para conseguir paz y seguridad, y el respeto de los derechos humanos, “renovamos el trato, la atención y solidaridad hacia familias y víctimas de delitos”, los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y se combate y se persigue la corrupción con los instrumentos que nos otorga la Ley.

El mandatario tamaulipeco destacó las reuniones con los alcaldes de los 43 municipios, en las que se solicitaron poco más de mil obras, de las que el 28 por ciento ya están en ejecución.

Destacó el restablecimiento de la colaboración con el Gobierno Federal, “se acabó la discordia y ahora trabajamos extraordinariamente bien con el Presidente y los integrantes de su gabinete”.

Destacando la inversión para este 2023 de más de 30 mil millones de pesos, con la construcción de la Dirección General de Aduanas, en Nuevo Laredo, la ampliación del puente Reynosa-Pharr, el dragado en el puerto Matamoros y de las barras en la Laguna Madre.

Así como la ampliación de las líneas de alta tensión para la transmisión de energía eléctrica y la construcción del nuevo hospital del ISSSTE en Tampico.

En materia de seguridad, señaló que se recibió una corporación policial sin profesionalismo y penetrada por la corrupción, con elementos comisionados a tareas ajenas a la corporación y a su función social.

Denunció que el servicio de inteligencia privatizado, servía para espiar, amedrentar y a perseguir adversarios políticos, mientras el C5, presentaba fallas en los sistemas de videovigilancia y operación del 911, incluso fuera de la normatividad federal.

Señaló que han quedado sin efecto 60 de 72 Fiats y patentes de aspirante a notario público por no cumplir con los procesos y requisitos de ley, informando que hay 392 hallazgos de irregularidades, desde contratos fantasmas, obras no realizadas y compras a precios inflados, que derivaron en 167 expedientes de presunta responsabilidad administrativa.

“Destaca la opacidad en el destino de 18 mil 309 millones de pesos del periodo 2015 a 2021, sobre los que persisten señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública Federal”.

Apuntó que se han integrado 42 denuncias contra ex servidores públicos y particulares por delitos tipificados como cohecho, coalición de servidores públicos y robo, “no se trata de venganza, se trata de justicia. Se rendirán cuentas”, afirmó.

El mandatario también señaló que se recibió la administración con solo 7 millones de pesos, mientras el gasto programable era de nueve mil 976 millones de pesos, por lo que se recurrió al ahorro, contención de gasto y se adquirió una deuda de mil millones de pesos, de los cuales 250 millones fueron para nóminas y 660 millones para la adquisición de medicamentos y nómina del sector salud.

En su discurso, Villarreal Anaya habló de obras hidráulicas importantes como la segunda línea del acueducto en Victoria, la rehabilitación del dique El Camalote y otras 53 obras hidroagrícolas para distritos y unidades de riego en 16 municipios.

“El Proyecto Hídrico del Golfo Norte (Plhigon), es el más ambicioso en materia de agua en la historia, que llevará agua del río Pánuco, hasta la Presa Marte R. Gómez, para el cual concluimos la elaboración de su ingeniería conceptual y financiera”.

Para este año, señaló que se Incrementó en poco más de 500 millones de pesos el presupuesto para el Bienestar Social, lo que representa un 110 por ciento más respecto al 2022, incluyendo 130 millones para la pensión de personas con discapacidad y 450 millones para atender las carencias alimentarias.

Destacó la labor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), “una institución que labora 24 / 7, brindando protección y cuidados a niñas, niños y jóvenes, propiciando un envejecimiento saludable, procura dignidad a nuestros mayores”.

En materia de educación, señaló que del 2016 a 2022, la atención y la matrícula en educación básica retrocedió en aproximadamente 6.5 por ciento, aumentó el número de jóvenes que abandonaron la preparatoria y sólo cuatro de cada diez accedieron a una carrera universitaria.

“De acuerdo a informes del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en Tamaulipas, la mitad de los alumnos presentan un dominio insuficiente de los aprendizajes en lenguaje y matemáticas”. Hay 645 mil personas de 15 años y más que no concluyeron su educación básica.

Todo esto agravado por el ausentismo y abandono de las aulas, a consecuencia de la pandemia y debido a la cancelación de todos los programas de becas por parte de la administración anterior.

El gobernador anunció para este año, 200 millones de pesos para becas para 40 mil niñas, niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y una nueva universidad Benito Juárez en Tula.

En materia de salud, denunció el desmantelamiento al sistema, al que calificó de “inmoral e irresponsable” donde se privatizaron o subrogaron áreas y servicios sustantivos, “se lucró incluso hasta con la pandemia”.

Antes, en el Congreso del Estado, en sesión solemne el gobernador entregó el documento de su primer informe y también emitió un mensaje en el que destacó que Tamaulipas “ha roto con el pasado neoliberal y corrupto para establecer una nueva ética política”.

Acompañado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, David Cerda Zúñiga, y del presidente de la mesa directiva, el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, señaló en su mensaje que el documento, hacer referencia de las acciones y decisiones tomadas para devolver al pueblo de Tamaulipas certidumbre y legalidad.

“Después de cinco meses de trabajo, puedo informar a ustedes que la transformación en nuestro estado, está firme, está en marcha y consolida por mandato popular su carácter irreversible”.

Apuntó que Tamaulipas ve al futuro con mayor esperanza y optimismo, “se respira libertad, hay ganas de trabajar, de hacer, hay ganas de trascender; el pueblo ha tomado conciencia de nuestro momento, y lo que hoy define a Tamaulipas son nuestras obras, nuestros valores, nuestros resultados”.

Villarreal Anaya se refirió a la coordinación sustentada en principios y objetivos políticos comunes con el Gobierno Federal, con el que se han reestablecido puentes y sinergias, lo que multiplica los beneficios para el estado.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón