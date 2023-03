Fotógrafa victorense expondrá su obra en Paris

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Cuando Lucero tomaba fotografías a los 15 años con ayuda de un celular, estaba lejos de pensar que seis años después participaría en una de las exposiciones de mayor renombre internacionalmente, en Paris, la ciudad que vio nacer a la foto hace 200 años.

Lucero Mora Ardila es una joven de 21 años, estudiante de comunicación en el Tecnológico de Monterrey, pero que desde los 18 decidió enfocarse en fotografía artística tras participar en su primer concurso internacional.

Actualmente Lucero ganó el derecho, ya como fotógrafa profesional de participar en IMAGENATION PARIS en donde una fotografía de ella será expuesta en una prestigiada galería de venta internacional en Paris, Francia con la oportunidad de que su obra sea ofertada.

Dicha exposición se llevara a cabo del 19 al 21 de mayo de 2023… La capital francesa es, más que nunca, la encrucijada de las nuevas tendencias y se convierte en un escenario ideal para artistas internacionales, poniendo en diálogo su trabajo y el público.

“Casi lloro cuando me entere, porque es algo que me esperaba hacer cuando cumpliera 30 o 35, no tan pronto en mi carrera, significa mucho porque es mi obra es mexicana, sobre el día de muertos, reinterpretación de la catrina garbancera.

Significa todo poder llevar arte mexicano al otro lado del mundo”.

La pieza cuyo nombre lleva de “Penas de Azúcar”, y cuyo maquillaje fue realizado por otra artista victorense llamada Yudith Pulido.

“Desde los 15 años inicié en la fotografía trabajando en la fotografía casual y en quinceañeras en Victoria y luego descubrí la fotografía artística a los 18 años que es cuando empecé a crear y entrar a concursos”.

La joven victorense recuerda que todo empezó desde los 15 años y tras realizar su sesión para la quinceañera le pidió a su padre el comprar su primera cámara, la cual llego un año después con el esfuerzo de ambos.

“Para llevar a cabo la fotografía artística tengo que montar sets los cuales los hago con materiales reciclados, telas del botadero, ropa vieja, artículos prestados, dibujo una escena, le tomo una foto y luego el trabajo fuerte viene en edición que es donde edito la piel, añado humo…”.

La fotografía pictórica se preocupa sobre todo de la interpretación y presentación de la belleza, más que de la realidad.

Aquí el fotógrafo aprovechó la niebla en la calle iluminada por las farolas para conseguir un ambiente especial.

El primer concurso internacional en participar fue Final Photography Awards en la categoría como fotografía amateur en donde participo a los 19 años y en donde quedo nominada.

