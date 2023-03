Amaga otro aumento en restaurantes

TAMPICO, TAM,. El incremento al costo de las tortillas pone a pensar al sector restaurantero un incremento a los costos de los alimentos o buscar una estrategia que deje margen de utilidad.

Reyes González, Presidente de la Asociación de Empresarios de Restaurantes y Alimentos Condimentados explicó que deben tener un margen de utilidad al colocar costo a los platillos.

“Si se viene este precio a la tortilla vienen otros incremento y viene la escalada, a veces aunque no queramos ajustar los costos, pero si al taquero le subes el precio de la tortilla y carne es lógico que lo ‘aprietas’ y tiene que incrementar sus costos”.

Dijo que llegará una “cascada” de aumentos en diferentes productos de la canasta básica, lo cual afecta a la ciudadanía en general.

Destacó que muchas veces resulta contraproducente subir los costos porque la gente deja de consumir fuera de casa.

“A veces aunque no queramos hacerlo porque para nosotros es mejor tener un margen de utilidad a estar aumentando los costos, porque en automático sigues aumentando y la gente no va, no consume. Eso es la famosa ley de oferta y demanda”.

Asimismo, no descartó que otros las frutas y verduras aumenten su valor por la falta de lluvias.

En el mercado municipal de Tampico, el sector gastronómico dijo que buscarán soportar los altos costos y descartan cambiar sus precios pese a que se acerca el periodo vacacional, fechas en donde más venden.

Por Javier Cortés