Una joven asegura estar embarazada de un “espíritu”; jura no haber tenido sexo

Una mujer embarazada, de 19 años, asegura que nunca ha tenido relaciones sexuales y que su bebé es producto de un “espíritu” tras participar en un culto.

La historia de esta mujer se volvió viral desde hace unos días en varios medios de comunicación de Colombia.

De acuerdo con varios periódicos, la mujer asegura estar esperando un bebé, pero este es producto de la intervención de un espíritu y no de relaciones sexuales con algún hombre.

Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevó al centro de salud a chequeo y salí embarazada”, comenta.

De acuerdo con el relato de la mujer, desde hace varias semanas participa en un culto religioso donde invocan a espíritus.

La familia de la joven, cuyo nombre no fue revelado, no puede creer la historia del “embarazo

fantasma” y le exigen una respuesta creíble.

Mientras esto ocurre, la mujer insiste en su historia de un “espíritu” como el papá de su hijo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR