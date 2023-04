Jueza declara ilegal la huelga de Kemet

Una jueza del tribunal laboral del primer distrito judicial del estado declaró ilegal e inexistente la huelga estallada el jueves de la semana pasada en la maquiladora Kemet, esto después de la audiencia para el desahogo de pruebas entre sindicato y la representación legal de la empresa iniciada las 11 de la mañana, lo que derivó en la orden de la juzgadora del reinicio de actividades a partir de este miércoles a las 7 de la noche.

Alejandro Torres representante legal de la empresa declaró a Expreso que “se tuvo la audiencia a la 11 de la mañana en el juzgado laboral, platicamos bien, presentamos nuestros puntos de defensa con pruebas ellos objetaron, nosotros hicimos lo propio también y finalmente la juez determino invalidar legalmente la huelga, la declaro totalmente ilegal”.

Dijo que dentro de la resolución hubo una serie de planteamientos legales por la defensa, y finalmente la juez determino no declararla legal toda vez que no había legitimación activa por parte de la líder sindical por no haber acreditado con documentación suficiente tener atribuciones o tener el contrato colectivo suscrito en el centro federal de conciliación, “formalmente no tiene la representación del sindicato debido a que hay tramites que no han realizado que finalmente no les tienen reconocidos algunos derechos”.

Detalló que “en total la empresa presentó 6 puntos de defensa, entre los que destaca que no tenían la mayoría apoyando la huelga, los que se mencionan como principales son el de la personal, la legitimización activa que no tiene la líder para poder promover la huelga y el que no tienen la mayoría para solicitar la huelga, había muchos elementos de peso todavía muy fuertes como el hecho ayer que hubo violencia, y eso invalida una huelga, eso independiente de la declaratoria de hoy va seguir su curso”.

Este martes se permitió el acceso a todos los directivos, que regresaron a sus funciones a reorganizar todas las actividades para este miércoles recibir a los empleados a las 7 de la tarde y continuar con toda la operación normal como se ha venido desarrollando, “platicamos con la gente, aceptó bien las cosas, nos dimos cuenta que los trabajadores están muy desinformados por su líder y eso les generó expectativas falsas que terminan como las del día de hoy”.

Dijo que también ya liberaron las vías de acceso, “platicamos con ellos y entendieron muy bien, fuimos a platicar bien con ellos, no somos enemigos, pero claro que si hubo molestias y temas que causan escozor porque la líder lo que hace es incitar con mentiras a la gente para que haga cosas”.

“La huelga se deshechó, se declaró invalida, el fallo fue alrededor de la una y una y media de la tarde y ellos fueron notificados y aceptar el deshechamiento de la huelga y es que a partir del estallamiento de huelga, legalmente tienen 72 horas para interponer el escrito donde se inconforman, y luego tienen cinco días para que la autoridad resuelva y hoy se cumplió”.

Por Salvador Valadez C.