Trump queda en libertad, sin condiciones y con un juicio hasta el 2024

Empieza el ajetreo por uno de los casos más polémicos en Estados Unidos, el proceso judicial de Donald Trump por un supuesto soborno que le pagó a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Finalmente, el día de hoy —4 de abril— se llevará a cabo la presentación del caso ante el Gran Jurado de Manhattan, Nueva York, para responder por acusaciones que incluyen: el uso inadecuado de recursos de campaña, cargos por obstrucción a la justicia y soborno. En su defensa, el expresidente del país norteamericano aseguró que todo ha sido una “cacería de brujas” cuyo objetivo es frenar su carrera política y sus intenciones de reelegirse en el 2024. Advirtió que estas acciones desencadenarán “violencia, destrucción y muerte”.

Donald Trump: “Este caso se hizo para interferir en la elección”

Donald Trump defendió este martes su conducta horas después de convertirse en el primer expresidente inculpado en la historia de Estados Unidos, durante un discurso en el que criticó con dureza la investigación en su contra. “Nunca pensé que esto pudiera ocurrir en Estados Unidos”, dijo el exmandatario ante un grupo de fieles reunido en la sala de baile de su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

“Es un insulto para nuestro país”, declaró a su regreso de Nueva York. “El único delito que he cometido es defender sin miedo a nuestra nación de quienes pretenden destruirla”.

Donald Trump aseguró que este caso se hizo para interferir en la elección, el exmandatario negó que haya realizado un crimen, acusó que están usando la Ley espionaje de 1917 donde la sanción es muerte. Puso de ejemplo que Hillary Clinton se deshizo de 37 mil correos. Aseveró que Joe Biden se llevó más documentos, mil 800 cajas que se niega a entregar.

“Nuestro sistema de justicia ya no tiene ley, lo están usando para ganar elecciones”, declaró Donad Trump.

Me están investigando por otro caso de racismo a la inversa, su nombre es Leticia James y ella decía en la campaña “estoy ansiosa de llegar a la oficina para acusarlo”, recordó que ella dijo que “utilizaría cualquier ángulo de la ley para investigar a Trump”.

Vamos a demostrar que mis declaraciones financieras incluían aclaratorias en muchos casos, tengo una deuda muy baja, los bancos tienen buenos abogados, los bancos de los que hablamos hicieron casi 200 millones de dólares con Trump “tenemos muy buena relación”, “les caigo bien”.

“Tengo una familia maravillosa han hecho un trabajo fantástico y se los agradezco mucho, han pasado un infierno”, señaló el político.

“El criminal es el fiscal y por eso deberían procesarlo o renunciar”, enfatizó Donald Trump.

“No nos pudieron derrotar en las urnas pero van a tratar de hacerlo con la ley” añadió el empresario. Dijo que Rusia no habría atacado a Ucrania si él hubiera seguido en la presidencia y que la moneda estadounidense va para abajo.

Si usted toma los cinco peores presidentes de Estados Unidos, “no le han hecho lo que ha hecho Joe Biden a nuestro país”. no tengo la menor duda que vamos a hacer a Estados Unidos grande otra vez.

Trump dará una declaración a las 8:15

Donald Trump dará un discurso a los medios de comunicación este martes a los medios en su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, a las 8:15 pm tras comparecer ante un juez que leerá los cargos en su contra en Nueva York.

La invitación a la conferencia se dio desde el domingo, aunque no precisaron de qué hablará el mandatario, es muy probable que de sus impresiones sobre la comparecencia en el Tribunal de Manhattan donde se declaro no culpable después de su lectura de 34 cargos de delito grave por falsificación de registros contables.

Donald Trump llega al aeropuerto de Florida tras su comparecencia en Nueva York

El empresario Donald Trump llegó al Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos tras su histórica comparecencia por 34 cargos penales relacionados con pagos encubiertos antes de las elecciones de 2016.

Se confirma que el empresario enfrentará un proceso judicial debido al supuesto pago indebido a una estrella del cine para adultos.

Donald Trump: “La audiencia fue chocante”

“Ahora somos oficialmente un país del tercer mundo. Solo me atacan porque lucho por ti. No pueden comprarme y no pueden controlarme y eso los asusta más allá de lo creíble” aseguró Donald Trump, añadió en la plataforma Truth Social que “la audiencia fue chocante para muchos en el sentido de que no tenían sorpresas y, por tanto, ningún caso”.

Fiscal de NY: “No se pueden normalizar conductas criminales graves”

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo el martes que no permitirá a Donald Trump salirse con la suya después de inculparlo de 34 cargos de falsificación de registros comerciales por pagos de sobornos.

“Estos son delitos en el estado de Nueva York. Independientemente de quién seas, no puedes normalizar conductas criminales graves”, dijo antes de recordar que “nadie está por encima de la ley”.

Donald Trump queda en libertad y promete “luchar” por su inocencia

Donald Trump finalmente abandonó este martes la Corte Penal de Manhattan en Nueva York sin medidas de control judicial, tras su histórica comparecencia por 34 cargos penales relacionados con pagos encubiertos antes de las elecciones de 2016. En esta audiencia —sin precedentes— para un expresidente estadounidense, el magnate se declaró no culpable de los cargos presentados por el fiscal de Manhattan Alvin Bragg tras cinco años de investigación.

A la par, uno de los abogados del expresidente estadounidense advirtió que “luchará” contra los 34 cargos penales que enfrenta Donald Trump por encubrir tres casos comprometedores antes de las controversiales elecciones y calificó la situación en general de “triste”. Quien emitió tal discurso fue el defensor Todd Blanche, quien además enfatizó que “la inculpación en sí es estándar”, mientras se encontraba al exterior del complejo judicial de Manhattan.

Juicio de Trump en Nueva York podría comenzar en enero de 2024

El expresidente Donald Trump salió del Tribunal de Manhattan después de su lectura de 34 cargos de delito grave por falsificación de registros contables. Cabe destacar que el exmandatario no respondió a las preguntas de los reporteros sobre los cargos y salió rápidamente del juzgado en el que se llevó a cabo la audiencia. El magnate pasó unas dos horas dentro del edificio para ser fichado y para la lectura de las acusaciones. Con esto ahora sabe los detalles penales que enfrenta en plena campaña presidencial. Por último, el juez de origen colombiano, Juan Manuel Merchan, dijo que el juicio en Nueva York podría comenzar en enero de 2024.

A la par, el fiscal Alvin Bragg ofreció una rueda de prensa para brindar los detalles del caso. En ella dijo que Donald Trump emitió una serie de declaraciones falsas para encubrir el delito.

Finalmente se dice “inocente” de los 34 cargos en su contra

Aunque el magnate se declaró inocente, el Tribunal de Manhattan lo acusó de 34 cargos graves durante su comparecencia. Donald Trump ingresó a la sala donde fue instruido de los delitos penales que cometió al pagarle a una actriz de cine para adultos por guardar “silencio” durante la campaña electoral de 2016. De acuerdo con AP, llegó a la sala del piso 15, esto después de unos 70 minutos de haber ingresado al juzgado para entregarse y ser fichado antes de la audiencia.

Aunado a esto, el juez de origen colombiano, Juan Merchan, no autorizó el acceso a las cámaras de televisión. No fue una sorpresa para nadie dado que los abogados habían advertido con antelación que se declararía como “no culpable”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO