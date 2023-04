Tacos gobernador primer lugar del Top 10 de los mejores del mundo. ¿Estás de acuerdo?

MÉXICO.- Según el portal TasteAtlas, los tacos gobernador ocupan el primer lugar del Top 10 de mejores del mundo. Sin embargo, esta decisión al parecer ha desatado algo de polémica entre los mexicanos, pues muchos están en desacuerdo y creen que otros son mejores.

Los tacos gobernador son el 1º del Top 10 de mejores del mundo

Y como en anteriores ocasiones, como fue con el tequila y el queso Oaxaca, el portal TasteAtlas dio a conocer en sus redes sociales, como en su cuenta oficial de Twitter, que actualizaron su Top 10 de mejores tacos del mundo, donde los gobernador ocupan este 2023 el primer lugar.

Sí, por esta misma razón, comenzó una discusión entre varios usuarios, obvio principalmente mexicanos, que no estuvieron de acuerdo con esta nueva lista, ya que consideraron que hay mejores tacos que éstos.

¿Cuáles son los 10 mejores tacos del mundo?

Según el Top 10 de mejores tacos del mundo de TasteAtlas, en primer lugar están los gobernador, en segundo los de al pastor, en tercero los de asada, en cuarto las gringas (que podría debatirse si son tacos, quesadillas o sincronizadas), y en quinto los de al carbón.

