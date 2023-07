‘Cachorro’ contra los panistas del sur

La gira de la reconciliación que organizó Luis René Cantú para intentar dialogar con la militancia panista de diferentes municipios solo ha servido para evidenciar la crisis que vive la dirigencia de ese partido.

A donde ha ido, ha recibido el desdén de los principales liderazgos regionales, y ha escuchado el mismo reclamo: bajo el control de los hermanos Cabeza de Vaca, el Comité Estatal le ha dado la espalda a cualquier grupo que no se haya sometido a su voluntad.

Ya estuvo en Victoria, en Reynosa, en San Fernando y en Matamoros.

A todos esos municipios ha llegado acompañado del que podría considerarse su grupo compacto, incluido el tesorero Raúl Pérez Luévano, quien se ha vuelto célebre recientemente por los escándalos que ha protagonizado.

Su más triste experiencia, según las crónicas no oficiales, ocurrió en Matamoros, cuna de un panismo sólido que también ha sabido dar batallas históricas y que fue relegado durante el sexenio de los vientos del cambio.

A Ramón Sampayo Ortiz, el segundo alcalde panista de la ciudad, lo convocaron para formar parte del equipo de transición de Cabeza de Vaca tras ganar la elección, pero finalmente no fue llamado al gabinete.

El único matamorense que se sumó al equipo en el primer tramo del gobierno cabecista fue Héctor Escobar Salazar, quien en realidad tenía nula identificación con el panismo local, y a la postre ofreció tristes resultados en la Secretaría de Educación.

Cabeza de Vaca también emprendió una evidente persecución contra la ex alcaldesa Leticia Salazar, quien le había disputado la candidatura por la gubernatura en la competencia interna.

Por eso, en la fotografía de la reunión con los panistas matamorenses no aparece ninguno de los ex presidentes municipales panistas.

Ni hablar del ex senador Julián Sacramento, o de las diputadas locales Mireya González y Sandra Luz García Guajardo que pintaron su raya con el “Cachorro” y los cabecistas al punto de formar una nueva bancada independiente.

Tampoco en Reynosa y Victoria, le fue bien al dirigente estatal, cuya permanencia en el cargo resulta cada vez más sorprendente.

A su recorrido todavía le falta la aduana más complicada, cuando deba sentarse junto a los panistas de Tampico para explicarles por qué ha desdeñado el liderazgo municipal de Nora Gómez, que ganó en las urnas la dirigencia del comité.

También tendría que aclarar de qué oscura mazmorra del partido sale la campaña interna para boicotear las aspiraciones políticas del alcalde Jesús Nader.

No será fácil este encuentro para el “Cachorro”, sobre todo si se considera el nivel de sus eternos defensores en la zona conurbada del sur de Tamaulipas.

En primera fila para echarle porras a su dirigente y a los hermanos Cabeza de Vaca estarán el diputado Ángel Covarrubias -en Tampico- y su colega Carlos Fernández Altamirano -en Madero-.

Mal presagio para Cantú y su gira de la derrota.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES