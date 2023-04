Endurecen los tandeos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Iniciaron las primeras pruebas en la ciudad para activar el nuevo tandeo que ayudará a enfrentar la falta de agua por el déficit de 440 litros por segundo.

Es la peor sequía de los últimos 45 años sostuvo el alcalde Eduardo Gattas Báez quien pidió a los victorenses a cuidar el agua y hacer oración para que llueva.

Dijo que el tema del agua acaba de descender, actualmente recibimos mil 270 litros por segundo, que es lo que nos esta dando entre la línea del acueducto, s pozos del centro, sur y la peñita lo que representa un déficit de 440 litros por segundo, por lo cual a partir de la próxima semana se cambiará el tandeo es decir; que habrá uno nuevo.

“Hay que recordar que dije que me estoy enfocando a la baja de litros por segundo; tiene que llover forzosamente porque están bajando muy rápido y drásticamente los mantos acuíferos en Ciudad Victoria.”

Se está activando una nueva estrategia, por ello en varias colonias como; la Nacozari falto agua porque empezaron ha hacer pruebas para presentar el proyecto de cómo se va tandear el agua en Victoria.

Además nos van a llegar las 12 pipas nuevas que nos entregará el gobernador con el Fondo de Capitalidad, seis son de 20 mil litros y 6 de 10 mil litros.

Dijo que la recomendación a victorenses ante esta situación es cuidar el agua y que hagamos oración para que llueve.

Si no llueve no hay forma, estamos arreglando las instalaciones de la COMAPA eficientando lo que tenemos, pero no hay agua.

Nunca había pasado esta sequia teníamos 45 años que no la vivíamos, en 2001 se vivió algo fuerte de sequía pero no tan grave . Por lo que estamos en el peor momento de falta de agua para Victoria.

Dejo en claro que no se pretende sancionar al ciudadano, pero sí debemos estar conscientes que no ha llovido, que los mantos acuíferos están abajo, y no hay agua por eso las campañas de ciérrale pelao.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON