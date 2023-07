Se quita la máscara

Como lo hiciera el PAN al aliarse con el PRI, el partido político más corrupto de México, y avalar sus fraudes electorales a los que recurrió para conservar el poder, el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, confirmó lo que era evidente y se sabía en todo el país, que era un activo defensor de los intereses del PRIAN y el clan de los Claudios.

Más tardó en dejar la presidencia del instituto electoral que en anunciar que será colaborador del programa de Loret de Mola en la plataforma Latinus, una de las principales tribunas del golpeteo sistemático contra el gobierno del presidente López Obrador y Morena.

Pero no es ninguna novedad. Los audios de Layda Sansores revelaron que cuando estaba al frente del INE el consejero sostuvo arreglos e intercambio de favores en lo oscurito con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Los priistas apoyarían el presupuesto del árbitro electoral a cambio de que el instituto aprobara modificaciones estatutarias del tricolor.

También es racista, se burla de la forma en que hablan los indígenas mexicanos y unas semanas antes de dejar el cargo se reunió en los Estados Unidos con el Luis Almagro, secretario general de la OEA, una institución al servicio de los intereses de los Estados Unidos en el continente.

La cuarta reelección de Evo Morales como presidente de Bolivia del 2020 para la Organización de Estados Americano fue fraudulenta, pero jamás se enteró de que el PRI se mantuvo en el gobierno de México a base de descarados fraudes electorales.

Para nadie es un secreto que el ahora exconsejero electoral fue, además aliado de la oligarquía mexicana y los ahora partidos de oposición, un adversario político de la Cuarta Transformación.

En el proceso electoral de gobernador de Guerrero y de Michoacán, de 2021 canceló en forma torcida las candidaturas a Félix Salgado y Raúl Morón, argumentando que no reportaron los gastos de las precampañas, a pesar de que no había habido precampañas, en cambio al candidato del Movimiento Ciudadano a gobernador de Nuevo León, Samuel García, Samuel García, que tampoco reportaron los gastos de campaña, solo le impuso una fuerte multa.

Sin olvidar, por supuesto, los sueldos millonarios y el régimen de privilegios de que gozaba cuando el servidor público fungía como autoridad del órgano responsable de la organización de las contiendas electorales ni el finiquito de lujo que se le asignó al concluir la gestión.

Hablando de otras cosas, el sector empresarial expresó su reconocimiento al impulso que el alcalde de Tampico, Chucho Nader, ha dado al turismo. El presidente de la Asociación de Hoteles del sur de Tamaulipas, Alberto Ortega, destacó que gracias a la ampliación de la infraestructura que le ha dado el jefe edilicio al municipio ha aumentado la afluencia de vacacionistas al puerto.

Como resultado de esas medidas, señaló, hoy la ciudad cuenta con más atractivos y nuevas opciones para los miles de paseantes.

En la Comapa Sur, por otra parte, a menos de cien días de asumir las riendas de la operadora del agua, las nuevas autoridades han rehabilitado 46 de las 93 calles que dejaron abiertas las antecesoras. En respuesta a las demandas de los usuarios y vecinos se ha procedido a la reparación de las fugas del líquido que afectaban la seguridad, igual que la movilidad de vehículos y peatones.

Todo ello en beneficio de más de 135 mil usuarios de Tampico y ciudad Madero.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmail.com

v