Signos de retroceso en la inflación

La inflación en México ha sido un tema de preocupación constante en los últimos años, con niveles persistentemente altos que han superado el rango objetivo del Banco de México (Banxico). Sin embargo, los datos más recientes parecen indicar una desaceleración en la tasa de inflación.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación en México se desaceleró por segundo mes consecutivo y en marzo se ubicó en 6.85 por ciento anual, su nivel más bajo en 17 meses. Este descenso fue mejor a lo esperado por el mercado, cuya estimación era de 6.89 por ciento anual.

Si bien la inflación aún se mantiene fuera del rango objetivo del Banxico, que es de 3 por ciento +/- un punto porcentual, los analistas ven los datos como una señal de alivio para el banco central y una indicación de que la presión inflacionaria está disminuyendo de manera constante.

La inflación subyacente, que excluye los precios de los productos energéticos y los alimentos frescos, también mostró una desaceleración por segundo mes consecutivo y se ubicó en 8.09 por ciento anual en marzo, siendo su menor nivel en siete meses. Sin embargo, estuvo por encima del 8.06 por ciento previsto.

En términos mensuales, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un avance de 0.27 por ciento en marzo, la menor en 10 meses, y por encima del 0.31 por ciento mensual que se esperaba. A pesar de la desaceleración, las presiones en el sector servicios persisten, con un incremento mensual de 0.62 por ciento, la variación más elevada en 15 meses, y una tasa anual de 5.71 por ciento, nivel no visto desde febrero de 2003.

Por otro lado, los precios de los productos agropecuarios retrocedieron 0.67 por ciento, su mayor descenso en 27 meses, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno cayeron 0.36 por ciento mensual, tras dos meses al alza. Entre los productos con mayor incidencia con una disminución en precios durante marzo, destaca el gas doméstico LP, con 4.16 por ciento, jitomate, 6.87 por ciento, y los nopales, 21.33 por ciento.

No obstante, los precios de los productos que mayor incidencia tuvieron con una subida de precios fueron el transporte aéreo, con 25.99 por ciento, limón, 26.73 por ciento, y vivienda propia, 0.32 por ciento.

Cabe señalar que aunque las dos inflaciones (general y subyacente) van a seguir bajando en el resto del año, más por efecto base de comparación, llevará a la inflación subyacente a 6 por ciento al final del año, lo que es dos veces el objetivo de 3 por ciento, lo cual sigue siendo alto para las metas inflacionarias del Banco Central.

No obstante, no todo son buenas noticias. De forma adicional, el tipo de cambio ha estado bajo presión en las últimas semanas; estas presiones se pueden atribuir a la preocupación por el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos, lo que podría atraer flujos de capital y fortalecer al dólar. Además, la incertidumbre en torno a la política energética del gobierno mexicano ha sido un factor adicional que ha generado nerviosismo en los mercados financieros.

Es importante tener en mente que, aunque la inflación en México ha venido mostrando una tendencia a la baja en los últimos meses, la presión sobre el tipo de cambio y la incertidumbre en torno a la política energética del gobierno han generado nerviosismo en los mercados financieros y han puesto en evidencia la necesidad de seguir fortaleciendo la estabilidad macroeconómica del país. Para ello, es fundamental que se sigan implementando políticas económicas responsables y prudentes que fomenten el crecimiento económico, el empleo y la inversión, y que se fortalezcan las finanzas públicas y se reduzca el déficit fiscal. De esta manera, se podrán sentar las bases para un crecimiento económico sostenible y una mayor estabilidad financiera en el futuro.

POR ANGÉLICA GONZÁLEZ