Un político en quiebra 

Huyó de ciudad Victoria, después de ser una de las estrellas de la pasada administración estatal, terminó perseguido por la justicia.

Dicen que fue un mal funcionario, pero durante su paso por la dirección general del ITACE se alcanzaron los mayores logros, pues sus avances fueron muy cacaraqueados por la anterior administración.

Hasta usaron el lema del ex gobernador TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA para asegurar que eran ejemplo nacional en el ITACE, que durante su administración fueron la sede de los juegos deportivos nacionales, además de ganar concursos de robótica a nivel internacional.

Colaboró muy de cerca con la ex presidenta del DIF Tamaulipas, MARIANA GARCÍA CABEZA DE VACA, con quien organizó algunas actividades de asistencia social, organizó a los estudiantes para que en las jornadas multidisciplinarias del DIF arreglarán de manera gratuita aparatos electrodomésticos, hicieran trabajos de herrería y mecánica.

Como nunca, logró una vinculación con los ciudadanos, claro, todo tenía un objetivo, como era ganarse los favores de la señora MARIANA, pero también figurar como uno de los más sólidos candidatos a la alcaldía victorense por las siglas del cabecismo.

Quería la gracia del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA para ganarse la candidatura del PAN a la presidencia de ciudad Victoria.

Pero no fue así, parece que su trabajo en lugar de hacerlo quedar bien, fue todo lo contrario, por alguna razón se ganó la enemistad del ex gobernador CABEZA DE VACA, quien sin miramientos ordenó se abriera una carpeta de investigación en su contra.

Lo acusaban de un millonario peculado en el ITACE, se le abrió una carpeta de investigación en su contra, por lo que huyó de Tamaulipas.

Dicen que se enemistó con CABEZA DE VACA, porque manejaba un grupo de expertos en la guerra sucia a través de las redes sociales, por lo que le facturaron una campaña en contra de la ex diputada local MARIA DEL PILAR GÓMEZ LEAL, prima del ex gobernador CABEZA y del actual Senador morenista, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.

La campaña negra era porque buscaba la alcaldía de Victoria, por lo que la bautizaron como “La Texana” y la “prima gringa del gobernador”.

FERNANDO CAMPOS terminó refugiado en Texas, otros dicen que fue protegido por el notario público HOMERO DÍAZ, quien es su gran amigo en la ciudad de México.

De hecho, el despacho de HOMERO le ayudo a tramitar los amparos que le permitieran regresar, además de encabezar su defensa legal ante las denuncias de la Fiscalía Anticorrupción.

FERNANDO CAMPOS otra vez quiere ser candidato a la alcaldía, conformó un “Frente Ciudadano” para lanzarse al ruedo, organiza torneos de futbol, dona despensas y recorre la ciudad.

Ayer, se apareció en el “San Marcazo”, por lo que escribió un mensaje que oculta su realidad:

“Me preguntaba la raza, que a dónde iba a salir de vacaciones, y creo fui muy puntual en decirles que no tengo lana ni pa´ quedarme, mucho menos pa´ salir, es por ello que mejor preferí venirme un rato con mi señora al San Marcazo a desgastar un poco la suela y después si se la rifaba bien en el baile le invitaba un elote asado con un agua fresca, y que creen?, si se discutió, disfruten mucho a sus familias, que tengan excelente día, saludos, ánimo…”.

Cómo dicen en rancho, donde llora está el muerto, si no tiene dinero mejor que no invierta en sus aspiraciones, la política no se hizo para los gemebundos, es un barril sin fondo y en ocasiones la peor de las inversiones.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com