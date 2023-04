‘Al autor intelectual le preguntaría ¿por qué?’

VICTORIA, TAM,. A casi trece años del asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernatura de Tamaulipas, su hija Paulina, se abre de capa y relata a EXPRESO cómo vivió el momento más complicado de su vida, el día que le quitaron la vida a su padre.

De entrada, la menor de la familia Torre de la Garza, recordó el momento en que su padre les informó que sería el candidato a la gubernatura.

“No se me olvida, mi papá era muy bromista, llegó a la casa y nos dijo que había reunión en el cuarto de Reno (mi hermano), nos juntamos todos y nos dijo que quería hablar algo muy serio, levanta la cabeza y nos dice: “Pónganme atención, Santa Claus no existe, Santa soy yo….”.

“…Nos empezamos a atacar de la risa y ahí nos dijo que era broma y que le estaban dando la oportunidad de ser el candidato a la gubernatura y nos pidió nuestra opinión, siempre nos tomó en cuenta”, explica Paulina con una sonrisa.

Durante la campaña, Paulina estuvo muy cerca de su padre, acompañándolo en brigadas, caminatas y sobre todo en eventos con los jóvenes, “Lo viví un poco más, ya estaba más grande y el gusto por la política ya estaba más arraigado”.

Avanzó la campaña y en las encuestas Torre Cantú aparecía en primer lugar, tristemente el 28 de junio del 2010, a seis días de las elecciones y mientras se dirigía a un cierre de campaña a la frontera, el Doctor y su equipo fueron emboscados por hombres armados, los cuales terminaron con su vida.

En el ataque, además del candidato, murieron cuatro personas más, integrantes de su equipo. Paulina hace una pausa, toma agua y repasa el crudo momento.

“Yo estaba por irme con mi papá esa mañana, íbamos al cierre de campaña, sin embargo nos estábamos tardando un poco por un desayuno para mi hermana.

Mi papá traía prisa, le dije que me quería ir con él y me dijo que no, que me esperara y me fuera con mi mamá y mi hermana, lo que yo quería era irme en la camioneta con él, pero dijo que no”.

Posteriormente, indica, su padre se fue y empezó a pasar muy lento el tiempo, “Mi papá empieza a dejar de contestar los mensajes de mi mamá, los guardias de seguridad nos piden esperar por que había problemas en la carretera, segundos después nos dicen que el problema es con los guardias del candidato, luego dijeron que el problema era con el candidato y ahí es cuando nos dan la noticia de que habían interceptado a mi papá y entre ráfagas levantaron polvo”.

La escritora explica que al principio fue un shock no entender qué estaba pasando, “En ese momento tenía mucho rencor, después fui encontrando otro tipo de justicia que disminuyera el coraje, no tenía un autor intelectual, fue un proceso que no se le dio seguimiento, está pendiente la justicia, espero que en el momento que tenga que ser, va a llegar el momento en que sepamos qué fue lo qué pasó en el asesinato de mi papá; no busco una venganza”.

“Más que a la persona que jaló el gatillo a la persona que es él o la autora intelectual, le preguntaría ¿Por qué?, ¿Qué fue lo que movió la decisión de acabar la vida de un ser humano que más allá de haber sido la esperanza tamaulipeca era mi papá, era un esposo, era un hijo, era un aliado para Tamaulipas?, ¿Qué puede ser tan grande para acabar no con una vida, sino con todo su entorno?”.

Agregó que al autor intelectual le ofrecería ayuda para sanar, por que “No me puedo imaginar la herida tan fuerte que puede tener esta persona, si es que le preocupa un perdón, cien por ciento está concedido, pero eso no exime la responsabilidad de sus actos”.

Paulina confiesa que crecer con Rodolfo Torre Cantú fue un honor, una maravilla. mi papá fue un gran maestro, pues haberlo tenido como maestro políticamente y cómo padre y juntar ambos lados, “Para mi fue un paquete completo que hasta la fecha le sigo aprendiendo”.

“Realmente en este momento no me queda duda que la Virgen arropó a mi papá hasta su último suspiro, Dios lo acompañó y recibió. La muerte es un trascender, la persona muere físicamente pero la conexión en alma está presente, he podido sentir a mi papá, en los momentos que más lo he necesitado ha encontrado la manera de hacerme sentir que él está aquí, es una conexión que nunca nadie podrá romper”, finalizó.

Por Daniel Ríos